經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
股市多頭，分紅與投資型保單銷售增溫，八家壽險業今年前十月誕生了13張「百億神單」。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
股市多頭，分紅與投資型保單銷售增溫，八家壽險業今年前十月誕生了13張「百億神單」；其中有七張是投資型商品、三張利變型商品，以及三張分紅保單，預期合計銷售約2,300億元，全年確定超越去年表現。

近年來，在壽險公司積極推動下，出現不少「百億神單」，資料顯示，今年前十月，市場上共有13張保單銷售金額突破百億元，冠軍仍由國泰人壽「萬美利利率變動型美元終身壽險」，前十月銷售金額逾305億元拿下，也是目前唯一一張銷售超過300億元大關的商品。

國泰人壽其他三張百億保單分別為「月月泰利台外幣變額年金保險」，近260億元；「鑫超月得益台外幣變額年金/變額壽險」近160億元；「月月永溢台外幣變額年金/變額壽險」，銷售金額逾150億元，除「萬美利」為利變型商品，另外三張都是投資型，皆連結專家代操的月撥回類全委帳戶，並透過月配息機制建立「類月退俸」的穩健現金流，符合高齡社會需求。此外，「月月永溢」系列商品，則結合健康外溢與ESG特色。

富邦人壽則積極推動分紅保單，據了解，目前已有三張銷售超過百億元的保單，其中兩張是分紅商品，分別為「美富紅運外幣分紅終身壽險」在前十月銷售金額近150億元、「美富優退外幣分紅終身保險」銷售金額同樣突破百億元；而投資型商品「真豐利台外幣變額年金」前十月銷售也達110億元。

南山人壽「鑫富雙享2台外幣變額年金」，前十月銷售額逾205億元；新光人壽「美傳家外幣利率變動型終身壽險」，前十月銷售額超過145億元；凱基人壽「鑫旺來利率變動型終身壽險」前十月銷售金額達115億元。該商品除提供壽險保障之外，透過宣告利率機制，保單現金價值逐年穩健成長，符合市場所需，適合客戶做為退休準備、子女教育或資產傳承規劃。

外商壽險百億保單則維持三張，分別是安聯人壽「吉利發發變額萬能壽險」，該張保單前九月銷售金額達259億元，預估前十月銷售額可望達280億元左右，目前排名第二；安達人壽「富貴大贏家台外幣變額年金/萬能壽險」與法國巴黎人壽「鴻運雙享分紅終身壽險」，前十月銷售額分別約175億元、120億元左右。

壽險公司 保單
相關新聞

全支付遭盜刷…銀行局指「內部系統無異常」 39人點開釣魚簡訊恐難求償

對於全支付的詐團盜刷事件，銀行局今日首度對外說明全支付在17日所提出的重大偶發報告內容。銀行局副局長張嘉魁指出，全支付1...

新青安10月受理戶數月增468戶 撥貸271億元仍續寫史上次低

財政部20日公布新青安10月統計數字，單月撥貸金額續降至271.7億元、月減2.4%，續寫2023年8月開辦以來次低；不...

美元指數回升！新台幣收最低價31.295元寫逾半年新低 收盤連八貶

外資今日回補台股逾百億元，但由於外資昨天是賣超台股，今天外資在外匯市場持續匯出，且美元指數偏強，再站上100 大關，新台...

8家壽險13張「百億神單」出爐 這張突破300億元大關

股市多頭，分紅與投資型保單銷售增溫，八家壽險業今年前十月誕生了13張「百億神單」；其中有七張是投資型商品、三張利變型商品...

房貸需求漸去化？水龍頭打開後 新青安撥貸連兩月寫次低紀錄

為緩解限貸令，9月起鬆綁銀行法將新青安水龍頭打開，但撥貸金額持續下滑，10月又續降至271.7億元，已經連兩月改寫次低紀...

保險安定基金不賠境外保單 金管會提醒民眾勿上當

金管會今日再度呼籲民眾勿買未經核准的境外保單，保險局副局長陳清源強調，不只民眾購買未經核准的境外保單會承受偽造等高風險，...

