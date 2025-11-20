強化財務結構、充實資本 凱基人壽擬發行200億元次順位公司債

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

凱基金（2883）20日代凱基人壽公告，董事會決議擬發行10年（含）期以上累積次順位公司債，預計發行總額上限為新台幣200億元整，將依實際狀況需求一次或分次發行，藉此以強化財務結構、充實公司自有資本並提升資本適足率。

根據公告內容，本次發行每張面額以新臺幣1佰萬元整（若發行外幣時，則視市場狀況而定）；發行價格依按票面金額十足發行；發行期間將不超過15年（含15年）；至於發行利率，為增加發債彈性，以因應債券市場變化，授權董事長或其指定之人依據債券市場變化決定。

凱基人壽表示，本次發行次順位公司債主要將用於強化財務結構、充實公司自有資本並提升資本適足率，承銷方式將委託承銷商對外公開承銷，包括公司債受託人、還本付息代理機構以及買回條件皆授權董事長或其指定之人決定之。本案完成主管機關申報生效後，凱基人壽將向中華民國證券櫃檯買賣中心提出櫃檯買賣申請。

