首屆ESG評鑑上路！2026年起前5%企業可望被ETF鎖定

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會20日宣布，2026年將首度推出「ESG評鑑」，全面檢視1,915家上市櫃公司在環境、社會與治理三面向的永續表現。首屆共75項指標，並強化「環境」與「社會」面比重，結果預計2027年4月底公布。表現前5%的企業將最受市場青睞，並可望被納入公司治理指數100，提升機構投資人布局意願。

隨國際永續浪潮加速，台灣將從2026年起首度公布「ESG評鑑」，正式取代已舉辦12屆的「公司治理評鑑」。

新評鑑架構整合環境（E）、社會（S）、治理（G）三大構面，並回應「2050淨零排放」、「國家希望工程」與「少子女化2.0」等國家政策，期待以更具前瞻性的永續標準，引導企業落實ESG治理。

證期局主秘黃仲豪說，ESG評鑑指標擴大至75項，新增12項、修正17項並刪除7項項目，內容涵蓋循環經濟、廢棄物管理、友善婦育、供應鏈人權盡職調查與投資人議和等議題，完整度大幅提升。

過去公司治理評鑑中，治理面占比高達63%。新版ESG評鑑強化環境與社會面向，將E與S權重提升至合計52%，治理面則調降至48%，反映永續議題已成全球資本市場主流方向。

首屆「2026年度ESG評鑑」適用期間為2026年全年，結果將於2027年4月底前公布。評鑑仍維持七個級距，以「前5%」為最高等級，並依資本額區分五個組別，以確保不同規模企業的比較基準一致。

永續表現佳的企業將更容易被投資人看見。證交所現行編列的公司治理指數100，已直接以評鑑結果篩選成分股。

評鑑前20%企業有機會被納入，並成為多檔ETF追蹤標的。據統計，直接使用公司治理評鑑結果，篩選投資標的者，包括富邦公司治理（00692）、中信小資高價30（00894）、中信綠能及電動車（00896）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、中信上櫃ESG30（00928）。

黃仲豪說，未來ESG評鑑將進一步提升永續績優企業的市場能見度，並形成正向的資金引導效果。

金管會指出，2026年ESG評鑑將涵蓋全部1,915家上市櫃公司，藉由更完整、透明的永續評量機制，加速企業對環境與社會責任的投入，使投資人除財務指標外，也能據以判斷公司的長期價值。

ESG 金管會
