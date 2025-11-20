快訊

台積電員工五年多領45%…晶片廠紛加薪搶人留才 她卻說問題不在錢

全球最佳航空排名出爐！這間奪回第一寶座 我國航空名次曝光

國泰世華銀＋金雨企業推CUB Vietnam App小額信貸 深化越南金融服務

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國泰世華胡志明市分行攜手金雨企業，透過自動販賣機廣告推廣「CUB Vietnam App」數位信貸服務，為合作廠區基層員工提供安全且便利的金融解決方案，展現台灣企業聯手深耕越南的創新力。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華胡志明市分行攜手金雨企業，透過自動販賣機廣告推廣「CUB Vietnam App」數位信貸服務，為合作廠區基層員工提供安全且便利的金融解決方案，展現台灣企業聯手深耕越南的創新力。圖／國泰世華銀行提供

國泰世華銀行胡志明市分行與台灣自動販賣機龍頭金雨企業達成策略合作，透過金雨在越南20多個廠區的自動販賣機體上佈建廣告，推廣「CUB Vietnam App」數位信貸平台，為當地上萬名基層勞工提供便捷且可信賴的金融服務，展現台灣企業聯手深耕越南的金融創新力。

國泰世華深耕東南亞多年，此次雙強合作，國泰世華目標解決傳統金融服務對於工廠員工申請流程繁瑣、門檻高的痛點，將金雨企業及其合作夥伴廠區員工視為重點服務對象。

國泰世華在越南所推出「CUB Vietnam App」數位信貸平台，有別於傳統金融模式，此服務利用大數據分析簡化文件需求，實現快速審核與撥款。讓合作廠區員工可隨時隨地透過手機完成申請、進度查詢與還款等所有操作，最快於數小時內便可取得所需資金，體驗安全、便利的無紙化金融服務。

2024年推出的「CUB Vietnam App」數位信貸平台，截至2025年10月註冊用戶達64萬人，累計下載次數超過500萬次，成為越南台資銀行首家開辦全數位端到端消金業務的業者，更於2025年榮獲4項國際大獎肯定，樹立越南數位金融新標竿。

國泰世華胡志明市分行行長呂偉傑表示，與金雨企業的策略合作，是在越南市場發展的重要里程碑。透過切入大型製造業的員工生態圈，不僅能擴大CUB Vietnam App的用戶基礎，更重要的是，為數萬名金雨合作廠區員工提供了一個穩定可靠的金融管道。

金雨企業董事長卓政懋則指出，這項專案將顯著提升廠區員工的生活品質和財務彈性，並助力建構一個更具向心力的企業環境，也可大幅拓展金雨在越南的服務點位。

國泰世華 越南 數位金融
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

越南中部持續降雨引發洪水 增至16死5失蹤

程泰拚墨西哥車用歐洲國防航太商機 亞崴越南、韓國設點

政策題材加持、Q3企業獲利飆升 越股穩健中長線向上

LOL／越南傳奇打野「兵長」GAM Levi宣布退休！十年生涯畫下句點

相關新聞

新青安10月受理戶數月增468戶 撥貸271億元仍續寫史上次低

財政部20日公布新青安10月統計數字，單月撥貸金額續降至271.7億元、月減2.4%，續寫2023年8月開辦以來次低；不...

全支付遭盜刷…銀行局指「內部系統無異常」 39人點開釣魚簡訊恐難求償

對於全支付的詐團盜刷事件，銀行局今日首度對外說明全支付在17日所提出的重大偶發報告內容。銀行局副局長張嘉魁指出，全支付1...

美元指數回升！新台幣收最低價31.295元寫逾半年新低 收盤連八貶

外資今日回補台股逾百億元，但由於外資昨天是賣超台股，今天外資在外匯市場持續匯出，且美元指數偏強，再站上100 大關，新台...

房貸需求漸去化？水龍頭打開後 新青安撥貸連兩月寫次低紀錄

為緩解限貸令，9月起鬆綁銀行法將新青安水龍頭打開，但撥貸金額持續下滑，10月又續降至271.7億元，已經連兩月改寫次低紀...

保險安定基金不賠境外保單 金管會提醒民眾勿上當

金管會今日再度呼籲民眾勿買未經核准的境外保單，保險局副局長陳清源強調，不只民眾購買未經核准的境外保單會承受偽造等高風險，...

央行：第3季經常帳順差458.4億美元 國際收支順差51.2億美元

央行今公布114年第3季經常帳順差458.4億美元，金融帳淨資產增加369.2億美元，國際收支順差51.2億美元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。