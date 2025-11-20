明台產險攜手台江國家公園進行揭牌 開啟合作新篇章

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

為落實企業社會責任（CSR），並回應聯合國永續發展目標（SDGs），明台產險於2024年9月正式與台江國家公園簽署合作備忘錄，從黑面琵鷺棲地治理及生態友善魚塭兩大面向推動合作行動。

明台產險20日與內政部國家公園署台江國家公園管理處，於臺南市七股區十份黑面琵鷺保護區第一賞鳥亭舉辦「攜手共創生物多樣性合作標誌揭牌儀式」。活動由明台產險董事長矢持健一郎率領經營團隊出席，並與台江國家公園管理處處長張順發共同揭牌，此一合作標誌象徵明台產險與台江國家公園在生物多樣性保育領域的深度合作，以及企業永續發展的具體成果。

於過去一年的合作期間，明台響應台江國家公園舉辦的各式永續相關活動，以實際行動支持台江國家公園的永續發展及生態保育推廣，同時強化與利害關係人之間的互動溝通，增進其永續意識及提升對永續行動的認識與支持，體現企業對生物多樣性與在地共榮的長期承諾。

展望未來，明台產險將在既有合作基礎上，持續與相關公部門及在地社群攜手，透過長期且系統性的行動，強化生物多樣性保育量能，推動人與自然和諧共存，為臺灣生態保育與地方共榮持續貢獻心力。以本次「攜手共創生物多樣性」合作標誌揭牌為里程碑，持續投入資源支持棲地復育、環境教育及社區參與，並成為台江濕地在維護生物多樣性與強化碳匯方面的後盾。

