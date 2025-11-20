公司治理評鑑明年轉型ESG評鑑 2027年公布結果

金管會今天表示，上市公司的公司治理評鑑在2026年轉型並更名為ESG評鑑，首屆ESG評鑑預計再增加一些環境面與社會面項目，合計共有75個項目，明年開始評核，預計2027年4月公布首屆ESG評鑑結果。

金管會證期局主秘黃仲豪指出，公司治理評鑑自2014年開始舉辦，目前已辦理12屆，為了進一步鑑別上市櫃公司在ESG各面向的永續發展表現，也提供投資人進行ESG投資決策參考，公司治理評鑑將調整為環境面（E）、社會面（S）與治理面（G）3大構面，明年轉型暨更名為ESG評鑑。

黃仲豪指出，公司治理評鑑目前有70個項目，未來ESG評鑑會有75個項目，主要將增加環境面與社會面的項目，未來評鑑項目中，環境面（E）占比增至21%，社會面（S）比例增至31%，治理面（G）從過去6成以上降至48%，讓3者比例較為均衡，明年開始運作評鑑，預計2027年4月公布首屆結果。

至於增加的環境面與社會面項目內容，黃仲豪舉例，環境類像是去看公司有沒有做循環經濟、自然碳匯、統計過去2年廢棄物使用量等，社會類也會去了解公司是否有提供婚育家庭友善措施、有沒有跟投資人進行議合等。

公司治理評鑑過去已經辦理12屆評鑑，黃仲豪指出，除了排名前5%公司證交所表揚之外，另外也考量最近一年公司治理排名前20%，以及其他企業流動性與財務狀況等，市場上也有公司治理100指數，可以給投資人參考成分股，也可以進一步演化成為指數型商品，目前直接使用公司治理評鑑結果篩選投資標的共有5檔ETF。