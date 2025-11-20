2025 Meet Taipei創新創業嘉年華 HOYA BIT狂撒千萬全家Fa點請喝咖啡

「2025 Meet Taipei 創新創業嘉年華」在台北花博爭艷館盛大展開，台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT 四度共襄盛舉（攤位號 CO1-02），再度以「合規」、「安全」與「場景落地」三大主軸，展示虛擬資產如何在 AI 推動下進入新階段的金融應用！此次 HOYA BIT 不僅帶來豐富的互動體驗與精美禮品，更將透過「虛擬資產新世界：穩定幣、RWA、反詐治理的三位一體」深度專題分享，展現台灣業者在虛擬資產新世界中的領航者高度。

在近期全球加密貨幣市場經歷回調修正期間，HOYA BIT 觀察到一波新手入場潮，許多投資人正把握市場回檔機會，並認同比特幣（BTC）、以太幣（ETH）等頭部虛擬資產的長期價值，在波動中選擇長期配置，展現了市場逐漸成熟的趨勢。

「2025 Meet Taipei」是 HOYA BIT 本年度最後一場大型實體活動，提供新手投資人面對面交流的機會，了解如何在安全合規的平台上有效管理虛擬資產。現場只要完成簡單的指定任務，即有機會「扭」出大獎，將來自日本的 SHUPATTO 環保折疊袋、HOYA BIT 客製化露營燈，以及用咖啡渣製成的環保露營杯等精美禮品帶回家；此外，更有機會扭中 7,000 點全家 Fa 點，快趁 Meet Taipei 期間「Meet HOYA」，讓 HOYA BIT 請你喝咖啡！

穩定幣 × RWA × 反詐治理：產業三大支柱一次完整剖析

面對全球穩定幣浪潮，台灣如何與國際金融接軌成為焦點議題。HOYA BIT 副總經理林逸騏在《WEB3+塊點來聚聚特別場》中分享了「穩定幣、RWA、反詐治理」三位一體的產業走向，指出虛擬資產業者的角色已從平台提供者，提升為推動市場自律與場景創新的核心力量。

台灣業者的角色-創造場景應用新紀元： 穩定幣是將新台幣、美元等法定貨幣的概念搬到區塊鏈上，變成 「數位化、全球通用且價格相對穩定的虛擬資產」。穩定幣主要分為兩類：

●私人穩定幣：由民間企業發行，如美元穩定幣 USDT、USDC，背後有 1:1 的準備金，如現金或債券支撐。

●央行數位貨幣 CBDC：由各國中央銀行發行（如未來的日圓穩定幣 JPYC），屬於國家級的數位法幣。

穩定幣需要銀行、虛擬資產服務業者與企業共同打造完整生態系，三方缺一不可。銀行負責保管法幣儲備，是維持穩定幣 1:1 兌換與建立信任基礎的關鍵；交易所（如 HOYA BIT）則扮演合規入口角色，透過完善的技術的 KYC、AML 機制，讓用戶能在安全環境中取得並使用穩定幣；企業端更是推動落地應用的核心力量，從支付到跨境服務，都將決定穩定幣能否真正走入市場流通。

RWA（現實資產代幣化）是將不動產、債券等傳統資產數位化，並透過鏈上代幣提升流動性與投資可及性。金管會主委彭金隆日前指出，若 RWA 持續普及、甚至成為支付工具，「新台幣穩定幣」也將具備發展空間，凸顯兩者相互推動的趨勢。在此架構下，國內業者需嚴選已受監管、且具備「權利清晰、託管清晰、揭露清晰」標準的國際 RWA 產品，確保投資人能在合規、安全的環境中進行全球化與多元化的資產配置。

國內業者於 RWA 的未來情境，一是結算橋樑：未來若監管框架逐步完善，投資人可透過 HOYA BIT 購買受國際認可、市場流通性最高的美元穩定幣 USDT，在極低摩擦成本下快速進入全球 Web3 金融市場；二是安全治理——新世界的信任基礎： HOYA BIT 將「反詐治理」視為核心產品體驗之一，透過風控系統即時攔阻可疑資金，並與警政署共同建立公私協作的防詐網路。此安全架構可有效提升新手用戶信心，使投資人能在更受保護的環境中，安心參與全球 Web3 生態並擁抱新金融機會。

趁著 2025 年終倒數，HOYA BIT 誠邀所有關注 AI、虛擬資產與金融安全的投資人，在 2025 Meet Taipei 與我們面對面交流，現場不只「扭」好禮、喝咖啡，更能掌握 2026 年全球數位金融的大勢脈動。HOYA BIT 期待與產業夥伴與使用者共同開啟下一階段的 Web3 金融版圖，為台灣打造更安全、更國際化的虛擬資產未來。