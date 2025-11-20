房貸需求漸去化？水龍頭打開後 新青安撥貸連兩月寫次低紀錄

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
財政部公布新青安最新統計，10月八家公股銀總計撥貸3,439戶、271.7億元，仍較前月微幅下滑。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

為緩解限貸令，9月起鬆綁銀行法將新青安水龍頭打開，但撥貸金額持續下滑，10月又續降至271.7億元，已經連兩月改寫次低紀錄，相關官員認為新青安持續在低檔，反映隨房市景氣冷卻。

財政部今日公布新青安最新統計，10月八家公股銀總計撥貸3,439戶、271.7億元，仍較前月微幅下滑。其中，撥貸在8月寫下新青安上路以來第三低，9月再跌至史上次低，10月又改寫次低紀錄，僅比新青安推出首月時高。至於受理戶數3,787戶、金額299.4億元，較9月增加468戶、35.9億元，終止今年3月以來逐月跌勢。

八家公股銀當中，單月撥貸金額有三家月減，五家回升。公股銀指出，雖然金管會公告9月1日後核貸青安貸款案件不計入銀行法第72-2條「住宅建築及企業建築放款」總額，不過，另一端「水龍頭」仍有央行不動產集中度總量管制，承做量能仍有限制，不可能流量全開。

官員認為，撥貸金額降低，應是隨申請案件下行的合理現象，新青安上路已27個月，愈後期補貼愈少，民眾需求逐漸去化，且青安是房市供需狀況一環，反映與整體房市一致。

房市 銀行法
