快訊

台積電員工五年多領45%…晶片廠紛加薪搶人留才 她卻說問題不在錢

全球最佳航空排名出爐！這間奪回第一寶座 我國航空名次曝光

貝殼放大成立十周年 宣布「台灣百井公益文化加速器」開啟集資新紀元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣首家、也是亞洲最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」2014年成立至今邁入十周年，貝殼放大共同創辦人暨執行長林大涵分享「十年集資影響力」與未來發展方向，正式宣布全新公益推動計畫「台灣百井公益文化加速器」，盼以群眾集資的能量，串聯企業、基金會與在地行動者，共同開啟下一個十年的社會創新里程碑。

貝殼放大以完整的全包式服務為特色，涵蓋專案評估、市場研究、策略設定、影像製作、創意文案、行銷、公關、客服到物流等全流程，協助提案者在國內外屢創佳績。十年間累積集資金額逾66億元，累積270 萬次贊助參與以及1,100件群眾集資專案。目前包括「WaBay 挖貝群眾集資平台」以及「貝殼好室」相關企業。

林大涵表示，2025年首度提出「井與水模式」，並推出「台灣百井公益文化加速器」，以群眾集資為核心機制，串聯願意投入ESG的企業與基金會作為「資源方」，將原本一次性的行銷或ESG預算，轉化為能長期運作的公益支持系統。透過群眾集資專案行銷推廣，原本單一筆的投入得以被群眾定期定額的力量放大數倍，回饋給公益、文化與社會創新者，協助建立長期穩定的運作能量。

「井與水模式」由四個關鍵角色共同運作：企業與基金會「出資」，啟動專案與推廣內容；貝殼放大作為「造井」者，負責策略設計與執行，將一次性預算轉化為長期穩定的定期定額機制；群眾透過定期定額「儲水」，累積持續的支持動能；而提案方成為最終「取水」者，獲得穩定財源，得以將心力投入於服務與社會行動，而非疲於奔命籌措資金。

林大涵表示，今年以來已協助超過30家公益文化團隊建立自己的「井」。期許在2026年底前，能將這個模式擴展成「台灣百井」，持續讓更多團隊穩健發展、讓需要被支持的人事物獲得更多關注。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

因沈慶京遭文化部撤銷文馨獎 沈春池基金會將提訴願籲「文化歸文化」

Cloudflare因「協助散播盜版」遭角川、集英社等出版社提告！判賠5億日圓

搶普發1萬元商機 高鐵推飯店聯票最高買萬送萬

輝達財報／上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

相關新聞

新青安10月受理戶數月增468戶 撥貸271億元仍續寫史上次低

財政部20日公布新青安10月統計數字，單月撥貸金額續降至271.7億元、月減2.4%，續寫2023年8月開辦以來次低；不...

全支付遭盜刷…銀行局指「內部系統無異常」 39人點開釣魚簡訊恐難求償

對於全支付的詐團盜刷事件，銀行局今日首度對外說明全支付在17日所提出的重大偶發報告內容。銀行局副局長張嘉魁指出，全支付1...

美元指數回升！新台幣收最低價31.295元寫逾半年新低 收盤連八貶

外資今日回補台股逾百億元，但由於外資昨天是賣超台股，今天外資在外匯市場持續匯出，且美元指數偏強，再站上100 大關，新台...

房貸需求漸去化？水龍頭打開後 新青安撥貸連兩月寫次低紀錄

為緩解限貸令，9月起鬆綁銀行法將新青安水龍頭打開，但撥貸金額持續下滑，10月又續降至271.7億元，已經連兩月改寫次低紀...

保險安定基金不賠境外保單 金管會提醒民眾勿上當

金管會今日再度呼籲民眾勿買未經核准的境外保單，保險局副局長陳清源強調，不只民眾購買未經核准的境外保單會承受偽造等高風險，...

央行：第3季經常帳順差458.4億美元 國際收支順差51.2億美元

央行今公布114年第3季經常帳順差458.4億美元，金融帳淨資產增加369.2億美元，國際收支順差51.2億美元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。