貝殼放大成立十周年 宣布「台灣百井公益文化加速器」開啟集資新紀元

台灣首家、也是亞洲最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」2014年成立至今邁入十周年，貝殼放大共同創辦人暨執行長林大涵分享「十年集資影響力」與未來發展方向，正式宣布全新公益推動計畫「台灣百井公益文化加速器」，盼以群眾集資的能量，串聯企業、基金會與在地行動者，共同開啟下一個十年的社會創新里程碑。

貝殼放大以完整的全包式服務為特色，涵蓋專案評估、市場研究、策略設定、影像製作、創意文案、行銷、公關、客服到物流等全流程，協助提案者在國內外屢創佳績。十年間累積集資金額逾66億元，累積270 萬次贊助參與以及1,100件群眾集資專案。目前包括「WaBay 挖貝群眾集資平台」以及「貝殼好室」相關企業。

林大涵表示，2025年首度提出「井與水模式」，並推出「台灣百井公益文化加速器」，以群眾集資為核心機制，串聯願意投入ESG的企業與基金會作為「資源方」，將原本一次性的行銷或ESG預算，轉化為能長期運作的公益支持系統。透過群眾集資專案行銷推廣，原本單一筆的投入得以被群眾定期定額的力量放大數倍，回饋給公益、文化與社會創新者，協助建立長期穩定的運作能量。

「井與水模式」由四個關鍵角色共同運作：企業與基金會「出資」，啟動專案與推廣內容；貝殼放大作為「造井」者，負責策略設計與執行，將一次性預算轉化為長期穩定的定期定額機制；群眾透過定期定額「儲水」，累積持續的支持動能；而提案方成為最終「取水」者，獲得穩定財源，得以將心力投入於服務與社會行動，而非疲於奔命籌措資金。

林大涵表示，今年以來已協助超過30家公益文化團隊建立自己的「井」。期許在2026年底前，能將這個模式擴展成「台灣百井」，持續讓更多團隊穩健發展、讓需要被支持的人事物獲得更多關注。