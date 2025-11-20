全支付遭盜刷…銀行局指「內部系統無異常」 39人點開釣魚簡訊恐難求償

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
對於全支付的詐團盜刷事件，銀行局今日首度對外說明全支付在17日所提出的重大偶發報告內容。圖／全支付提供
對於全支付的詐團盜刷事件，銀行局今日首度對外說明全支付在17日所提出的重大偶發報告內容。圖／全支付提供

對於全支付的詐團盜刷事件，銀行局今日首度對外說明全支付在17日所提出的重大偶發報告內容。銀行局副局長張嘉魁指出，全支付17日已向金管會提交重大偶發報告，初步了解全支付內部系統並無異常，39位受害者主要是被釣魚簡訊詐騙因而提供帳密等資料遭盜刷。

不過，這39位受害者都是已申訴遭盜刷者，可能還有更多遭盜刷卻未對外申訴的隱形受害者未被統計出來。

值得注意的是，銀行局發現，此次詐團發放釣魚簡訊，是假冒全支付名義來「隨機式」發送，因此，甚至也有並非全支付的客戶接到這些隨機發送的簡訊；至於為何全支付會被詐團冒名，一方面和全支付用戶為全台第二大的市占地位有關，另一方面也和全支付這幾年積極推動其電支APP有關，讓詐團認為有機可趁。

不過，全支付這份調查報告指出，內部系統經調查並無問題，因此，倘若詐團對39名全支付用戶的盜刷得逞，全然是因為民眾自己點開釣魚簡訊之後再交出帳號與密碼，讓詐團完成盜刷，屆時這39名用戶的損失，恐怕很難由全支付或開戶銀行、信用卡來負責。

銀行局官員也指出，倘若帳密等資料，民眾在點開釣魚簡訊之後全都給出去，等於未善盡保管帳密的義務，在求償時的確相對不利。

張嘉魁說明金管會所接獲的全支付報告，除了39名用戶的盜刷直接和詐團的釣魚簡訊相關，另外還有一起使用者與特店的爭議帳款，但全支付調查之後，發現是特約機構的多筆扣款指示來自特店本身的疏漏，因此全支付已去協調特店退款給民眾。

而外界最關注的全支付盜刷，全支付統計共有39位用戶受害，均為假冒全支付系統更新的名義，冒用名義廣發釣魚信件來詐騙民眾，得到民眾的帳號與密碼，對此，全支付在10月31日已通報165專線來阻斷詐騙網站的連結，並且透過APP推播，另發送簡訊去示警全支付客戶。

全支付交報告給金管會 39位用戶點開釣魚簡訊遭盜刷恐難求償。圖／本報資料照片
全支付交報告給金管會 39位用戶點開釣魚簡訊遭盜刷恐難求償。圖／本報資料照片

全支付 盜刷 詐騙 金管會
