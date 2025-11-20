快訊

無風無雨也出事！剛開出賣場 桃園女連人帶車墜捷運工地8米深坑

經典賽中華隊定出43人名單 1月15日開始集訓

日本熊害「狗狗連環遇襲」 獸醫曝理由：鎖定吞食犬隻這2塊內臟

第3季經常帳順差458.4億美元 國際收支順差51.2億美元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

央行今公布114年第3季經常帳順差458.4億美元，金融帳淨資產增加369.2億美元，國際收支順差51.2億美元。

本季經常帳順差較上(113)年同季增加207.6億美元，主要變動項目如下:

(一)商品貿易順差498.3億美元，較上年同季增加219.0億美元，主要受惠於AI等新興科技應用持續熱絡及消費性電子新品備貨需求增加，出口擴增。

(二)服務收支逆差40.8億美元，較上年同季增加1.8億美元，主要係旅行支出增加及國輪貨運收入減少。

(三)初次所得順差26.4億美元，較上年同季增加5.0億美元，主要係居民對外直接投資所得收入增加。

(四)二次所得逆差25.4億美元，較上年同季增加14.6億美元，主要係工作者匯出款增加。

金融帳方面，主要變動如下：

(一)本季直接投資淨資產增加91.0億美元。其中，居民對外直接投資淨增加99.2億美元，外資來台直接投資淨增加8.2億美元。

(二)證券投資淨資產增加106.4億美元。其中，居民對外證券投資淨增加160.0億美元，主要係居民增持國外債券；非居民證券投資淨增加53.7億美元，主要係外資增持台股。

(三)衍生金融商品淨資產減少7.2億美元，主要係其他金融機構收取衍生金融商品處分利益，資產減少。

(四)其他投資淨資產增加179.1億美元，主要係其他民間部門國外存款及貿易授信增加。

商品
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

投資海外金融商品所得 要稅

輝達財報公布在即 牽動市值波動恐達3200億美元

0050、0056、定存誰最強…18年實測答案曝光！小車用「游泳教練」比喻

美台匯率聯合聲明 賴士葆轟：賴總統說謊 恐難再調控穩定

相關新聞

壽險業會計制度能否調整抗匯率波動？最具代表性座談會下周三登場

壽險業的會計制度應否為了平抑匯率波動的影響而調整，最具代表性的座談會將在下周三登場，其中，國內會計界輩份最高的大老、政大...

新台幣午盤升2.4分 暫收31.23元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.23元，升2.4分，成交金額7.1億美元

民眾看壞薪資成長 加碼股票投資來補 國泰金調查：三成四欲加碼股市

國泰金控今日公布11月國民經濟信心調查，在景氣與股市信心同步回升之際，民眾對「自己的收入」卻仍然保守。調查顯示，高達六成...

未來半年你會被調薪嗎？國泰金11月調查：6成民眾認為薪資不變

國泰金控20日公布11月國民經濟信心調查最新結果，民眾對薪資變動的期待呈現相對保守態度。

新台幣開盤升1.4分 為31.24元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.24元開盤，升1.4分。

華南金轉型跨步擴大規模 股利「有獲利就回饋股東」

華南金昨（19）日召開法說會，宣布2026年啟動五年中長期轉型工程，從強化獲利品質、提升競爭力，進一步走向「擴大規模」的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。