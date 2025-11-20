第3季經常帳順差458.4億美元 國際收支順差51.2億美元
央行今公布114年第3季經常帳順差458.4億美元，金融帳淨資產增加369.2億美元，國際收支順差51.2億美元。
本季經常帳順差較上(113)年同季增加207.6億美元，主要變動項目如下:
(一)商品貿易順差498.3億美元，較上年同季增加219.0億美元，主要受惠於AI等新興科技應用持續熱絡及消費性電子新品備貨需求增加，出口擴增。
(二)服務收支逆差40.8億美元，較上年同季增加1.8億美元，主要係旅行支出增加及國輪貨運收入減少。
(三)初次所得順差26.4億美元，較上年同季增加5.0億美元，主要係居民對外直接投資所得收入增加。
(四)二次所得逆差25.4億美元，較上年同季增加14.6億美元，主要係工作者匯出款增加。
金融帳方面，主要變動如下：
(一)本季直接投資淨資產增加91.0億美元。其中，居民對外直接投資淨增加99.2億美元，外資來台直接投資淨增加8.2億美元。
(二)證券投資淨資產增加106.4億美元。其中，居民對外證券投資淨增加160.0億美元，主要係居民增持國外債券；非居民證券投資淨增加53.7億美元，主要係外資增持台股。
(三)衍生金融商品淨資產減少7.2億美元，主要係其他金融機構收取衍生金融商品處分利益，資產減少。
(四)其他投資淨資產增加179.1億美元，主要係其他民間部門國外存款及貿易授信增加。
