2025 Meet Taipei創新創業嘉年華 HOYA狂撒千萬全家 Fa 點請喝咖啡

「2025 Meet Taipei 創新創業嘉年華」在台北花博爭艷館盛大展開，台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT四度共襄盛舉，以「合規」、「安全」與「場景落地」三大主軸，展示虛擬資產如何在AI推動下進入新階段的金融應用。

此次 HOYA BIT 不僅帶來豐富的互動體驗與精美禮品，更將透過「虛擬資產新世界：穩定幣、RWA、反詐治理的三位一體」深度專題分享，展現台灣業者在虛擬資產新世界中的領航者高度。

「2025 Meet Taipei」是 HOYA BIT今年最後一場大型實體活動，提供新手投資人面對面交流的機會，現場只要完成簡單的指定任務，即有機會「扭」出大獎，將來自日本的 SHUPATTO 環保折疊袋、HOYA BIT 客製化露營燈，以及用咖啡渣製成的環保露營杯等精美禮品帶回家；此外，更有機會扭中7000點全家 Fa 點，快趁 Meet Taipei 期間「Meet HOYA」，讓 HOYA BIT請你喝咖啡。

HOYA BIT 副總經理林逸騏在「WEB3+塊點來聚聚特別場」中分享了「穩定幣、RWA、反詐治理」三位一體的產業走向，指出虛擬資產業者的角色已從平台提供者，提升為推動市場自律與場景創新的核心力量。

以穩定幣來說，主要分為兩類：私人穩定幣： 由民間企業發行，如美元穩定幣 USDT、USDC，背後有 1:1 的準備金，如現金或債券支撐。央行數位貨幣 CBDC： 由各國中央銀行發行（如未來的日圓穩定幣 JPYC），屬於國家級的數位法幣。

穩定幣需要銀行、虛擬資產服務業者與企業共同打造完整生態系，三方缺一不可。銀行負責保管法幣儲備，是維持穩定幣 1:1 兌換與建立信任基礎的關鍵；交易所（如 HOYA BIT）則扮演合規入口角色，透過完善的技術的 KYC、AML 機制，讓用戶能在安全環境中取得並使用穩定幣；企業端更是推動落地應用的核心力量，從支付到跨境服務，都將決定穩定幣能否真正走入市場流通。至於RWA（現實資產代幣化）是將不動產、債券等傳統資產數位化，並透過鏈上代幣提升流動性與投資可及性。

HOYA BIT分析，未來若監管框架逐步完善，投資人可透過 HOYA BIT購買市場流通性最高的美元穩定幣USDT，在極低摩擦成本下快速進入全球 Web3 金融市場。 HOYA BIT也將「反詐治理」視為核心產品體驗之一，透過風控系統即時攔阻可疑資金，並與警政署共同建立公私協作的防詐網路。此安全架構可有效提升新手用戶信心，使投資人能在更受保護的環境中，安心參與全球 Web3 生態並擁抱新金融機會。