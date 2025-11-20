快訊

無風無雨也出事！剛開出賣場 桃園女連人帶車墜捷運工地8米深坑

經典賽中華隊定出43人名單 1月15日開始集訓

日本熊害「狗狗連環遇襲」 獸醫曝理由：鎖定吞食犬隻這2塊內臟

2025 Meet Taipei創新創業嘉年華 HOYA狂撒千萬全家 Fa 點請喝咖啡

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
HOYA BIT交易所四度參與「2025 Meet Taipei 創新創業嘉年華」，邀請投資人至現場面對面交流，更有機會將豐富好禮帶回家。圖／HOYA BIT提供
HOYA BIT交易所四度參與「2025 Meet Taipei 創新創業嘉年華」，邀請投資人至現場面對面交流，更有機會將豐富好禮帶回家。圖／HOYA BIT提供

「2025 Meet Taipei 創新創業嘉年華」在台北花博爭艷館盛大展開，台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT四度共襄盛舉，以「合規」、「安全」與「場景落地」三大主軸，展示虛擬資產如何在AI推動下進入新階段的金融應用。

此次 HOYA BIT 不僅帶來豐富的互動體驗與精美禮品，更將透過「虛擬資產新世界：穩定幣、RWA、反詐治理的三位一體」深度專題分享，展現台灣業者在虛擬資產新世界中的領航者高度。

「2025 Meet Taipei」是 HOYA BIT今年最後一場大型實體活動，提供新手投資人面對面交流的機會，現場只要完成簡單的指定任務，即有機會「扭」出大獎，將來自日本的 SHUPATTO 環保折疊袋、HOYA BIT 客製化露營燈，以及用咖啡渣製成的環保露營杯等精美禮品帶回家；此外，更有機會扭中7000點全家 Fa 點，快趁 Meet Taipei 期間「Meet HOYA」，讓 HOYA BIT請你喝咖啡。

HOYA BIT 副總經理林逸騏在「WEB3+塊點來聚聚特別場」中分享了「穩定幣、RWA、反詐治理」三位一體的產業走向，指出虛擬資產業者的角色已從平台提供者，提升為推動市場自律與場景創新的核心力量。

以穩定幣來說，主要分為兩類：私人穩定幣： 由民間企業發行，如美元穩定幣 USDT、USDC，背後有 1:1 的準備金，如現金或債券支撐。央行數位貨幣 CBDC： 由各國中央銀行發行（如未來的日圓穩定幣 JPYC），屬於國家級的數位法幣。

穩定幣需要銀行、虛擬資產服務業者與企業共同打造完整生態系，三方缺一不可。銀行負責保管法幣儲備，是維持穩定幣 1:1 兌換與建立信任基礎的關鍵；交易所（如 HOYA BIT）則扮演合規入口角色，透過完善的技術的 KYC、AML 機制，讓用戶能在安全環境中取得並使用穩定幣；企業端更是推動落地應用的核心力量，從支付到跨境服務，都將決定穩定幣能否真正走入市場流通。至於RWA（現實資產代幣化）是將不動產、債券等傳統資產數位化，並透過鏈上代幣提升流動性與投資可及性。

HOYA BIT分析，未來若監管框架逐步完善，投資人可透過 HOYA BIT購買市場流通性最高的美元穩定幣USDT，在極低摩擦成本下快速進入全球 Web3 金融市場。 HOYA BIT也將「反詐治理」視為核心產品體驗之一，透過風控系統即時攔阻可疑資金，並與警政署共同建立公私協作的防詐網路。此安全架構可有效提升新手用戶信心，使投資人能在更受保護的環境中，安心參與全球 Web3 生態並擁抱新金融機會。

市場 數位
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

彰化水果嘉年華23日登場 批發價8折還有3千份鮮果禮袋大方送

證交所打造獨角獸聚落 凸顯建造亞洲孵育基地決心

tibit首度亮相Meet Taipei證交所 將以「創新獨角獸新聚落」為主題

桃園仙草嘉年華登場 人氣IP酷洛米、4公頃紫色花海等你拍

相關新聞

壽險業會計制度能否調整抗匯率波動？最具代表性座談會下周三登場

壽險業的會計制度應否為了平抑匯率波動的影響而調整，最具代表性的座談會將在下周三登場，其中，國內會計界輩份最高的大老、政大...

新台幣午盤升2.4分 暫收31.23元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.23元，升2.4分，成交金額7.1億美元

民眾看壞薪資成長 加碼股票投資來補 國泰金調查：三成四欲加碼股市

國泰金控今日公布11月國民經濟信心調查，在景氣與股市信心同步回升之際，民眾對「自己的收入」卻仍然保守。調查顯示，高達六成...

未來半年你會被調薪嗎？國泰金11月調查：6成民眾認為薪資不變

國泰金控20日公布11月國民經濟信心調查最新結果，民眾對薪資變動的期待呈現相對保守態度。

新台幣開盤升1.4分 為31.24元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.24元開盤，升1.4分。

華南金轉型跨步擴大規模 股利「有獲利就回饋股東」

華南金昨（19）日召開法說會，宣布2026年啟動五年中長期轉型工程，從強化獲利品質、提升競爭力，進一步走向「擴大規模」的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。