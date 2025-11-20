元大人壽積極守護生物多樣性 500名員工及眷屬參與永續接力

聯合國氣候峰會(COP30)正在巴西貝倫舉辦，聚焦全球氣候行動與減碳承諾。元大人壽以永續經營為理念，支持並推動各項永續作為，2025年元大人壽再度響應元大金控集團發起的「元大188永續活動接力計畫」，透過串聯北、中、南三區舉辦4場生態導覽與樹苗育種計畫，共有超過500名員工及眷屬熱情參與，擴大永續影響力，守護生物多樣性。

「元大188永續活動接力計畫」，寓意為1個深耕計畫、8家元大金控集團子公司輪流舉辦、呼應8項聯合國永續發展目標(SDGs)，而數字8更象徵無限循環，體現出元大金控集團永續共好的精神。

為加深同仁對於生態環境的認識，元大人壽本次以「永續生活 綠色守護行動」為主軸，號召台北、台中、高雄地區的員工及眷屬，分別在台北植物園、台中科學博物館植物園、高雄市立美術館生態池，由專業的導覽老師進行解說，將生態永續的觀念延伸到日常環境中。

其中，台北場的舉辦地點為台北植物園，「它不僅是農業部林業試驗所轄下六座國家植物園之一，也是台灣第一座植物園，植物樣態豐富共超過2,000種，是我國珍貴的生態寶庫」導覽老師的開場，就已讓所有參與者眼睛一亮，而蓮花池前的水生植物觀察活動，也讓員工驚呼連連，豐富的知識解說，讓員工看見與平日不一樣的風景。另外，台中場與高雄場的同仁，也透過專業老師的解說，深入瞭解水生植物與生物之間互相共生的關係，更能理解環境的保育從來都不是單一面向，而是共生共好的結果。

除了生態導覽外，為落實綠色守護的承諾，元大人壽同仁及眷屬在專業老師的指導下，一起親手種下青剛櫟種子，或以幼苗扦插的方式種下綠色希望，並將種子及樹苗移送至國立臺灣大學生物資源暨農學院附設農業試驗場中進行復育，期待未來樹苗長大成林，同時也承諾以身作則，珍惜生態資源，並守護自然環境樣貌。

元大人壽除了持續響應「元大188永續活動接力計畫」外，今年更攜手中華鯨豚協會主辦「鯨豚保育特展」，透過鯨豚擱淺的救援知識，傳遞海洋生物的保育觀念，展現守護生物多樣性的用心。元大人壽將延續永續經營的精神，持續推展各項生態關懷作為，實踐永續共好的精神。