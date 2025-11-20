國泰世華銀攜手自動販賣機龍頭金雨企業 推廣CUB Vietnam App小額信貸

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華胡志明市分行攜手金雨企業，透過自動販賣機廣告推廣「CUB Vietnam App」數位信貸服務，為合作廠區基層員工提供安全且便利的金融解決方案，展現台灣企業聯手深耕越南的創新力。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行胡志明市分行近日與台灣自動販賣機龍頭—金雨企業股份有限公司達成策略合作，透過金雨在越南20多個廠區的自動販賣機體上佈建廣告，推廣「CUB Vietnam App」數位信貸平台，為當地上萬名基層勞工提供便捷且可信賴的金融服務，展現台灣企業聯手深耕越南的金融創新力。

國泰世華深耕東南亞多年，近期於河內及胡志明市舉辦20周年感恩晚宴致謝客戶一路以來的支持，同時也承諾未來將更積極提供創新且安全的金融服務給更廣泛的客群。此次雙強合作，國泰世華旨在解決傳統金融服務對於工廠員工申請流程繁瑣、門檻高的痛點，將金雨企業及其合作夥伴廠區員工視為重點服務對象。

國泰世華在越南所推出「CUB Vietnam App」數位信貸平台，有別於傳統金融模式，此服務利用大數據分析簡化文件需求，實現快速審核與撥款。讓合作廠區員工可隨時隨地透過手機完成申請、進度查詢與還款等所有操作，最快於數小時內便可取得所需資金，體驗安全、便利的無紙化金融服務，該方案能夠提供更加便捷的申貸體驗，讓金融支持不再遙不可及。國泰世華於2024年推出「CUB Vietnam App」數位信貸平台，截至2025年10月，「CUB Vietnam App」註冊用戶達64萬人，累計下載次數超過500萬次，成為越南台資銀行首家開辦全數位端到端消金業務的業者，更於2025年榮獲4項國際大獎肯定，樹立越南數位金融新標竿。

國泰世華胡志明市分行行長呂偉傑表示：「此次與金雨企業的策略合作，是我們『數位化、區域化』策略在越南市場發展的重要里程碑。透過切入大型製造業的員工生態圈，我們不僅能擴大CUB Vietnam App的用戶基礎，更重要的是，我們為數萬名金雨合作廠區員工提供了一個穩定可靠的金融管道，真正落實了將金融科技帶入生活的承諾。」

金雨企業董事長卓政懋則指出：「員工及企業合作夥伴是金雨最寶貴的資產。我們很高興能與國泰世華銀行這樣具備國際視野和數位創新力的夥伴合作。這項專案將顯著提升我們合作廠區員工的生活品質和財務彈性，體現了我們對員工的長期關懷，並助力建構一個更具向心力的企業環境，也可大幅拓展金雨在越南的服務點位，共創雙贏。」

國泰金控深耕台灣逾60年，亦持續擴大亞洲布局，目前在亞洲已設有969個分支機構，服務超過1,530萬名客戶。旗下子公司國泰世華，自2005年進軍越南以來，已奠定穩固基礎。展望未來，國泰世華將持續發揮金融核心職能，提供多元化的個人金融與企業金融服務方案，為台越經貿交流與在地產業升級，貢獻更多力量，成為越南最具信賴的外資銀行。

國泰世華與台灣自動販賣機龍頭金雨企業在越南達成策略合作，透過金雨於越南20多個廠區的販賣機廣告推廣「CUB Vietnam App」數位信貸平台。圖為金雨企業董事長卓政懋（左二）、總經理卓政輿（左一）與國泰世華副總經理苗華本（右二）及胡志明市分行行長呂偉傑（右一）於分行合影。圖／國泰世華銀行提供
