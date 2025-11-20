探索香港供應鏈新局 國泰世華支持2025亞洲物流航運及空運會議

為助力企業穩健布局海外市場，國泰世華銀行香港分行（下稱國泰世華香港分行）2025年支持香港第15屆「2025亞洲物流航運及空運會議」(Asian Logistics, Maritime and Aviation Con-ference, ALMAC)，並以「貿易新局：共創增長、協同共贏」為題，探討全球變局下的貿易物流供應鏈韌性、物流業者如何減少碳足跡邁向淨零目標等應對之道，匯聚來自超過20個國家，約90位企業領袖、學者及監管機構代表對談。國泰世華香港分行期藉此次參與，展現國泰世華的跨境服務優勢與量能，成為企業布局海外的最佳夥伴。

面對全球經貿現況多變與全球淨零碳排趨勢，皆為物流、航運和航空業等供應鏈帶來多重挑戰。國泰世華香港分行贊助大會The Masterclass專題系列論壇，其中以「可持續金融：物流、航運及航空業綠色轉型新思維」為題，特別邀請香港貿易發展局副總裁劉會平博士致辭，並由國泰世華香港分行行長劉昌豪與香港品質保證局運營總監丁國滔、中燃遠邦董事鍾迪康、順豐房託資產管理高級財務經理譚偉揚對談，探索物流、航運、空運及供應鏈業界中推動ESG轉型過程所面臨的挑戰與機會，並分享永續金融服務如何成為產業綠色轉型的重要助力。

國泰世華香港分行行長劉昌豪表示：「香港是國際貿易的重要經貿樞紐，貿易及物流業是香港四大經濟支柱之一，國泰世華香港分行首次贊助『2025亞洲物流航運及空運會議』，不僅是唯一銀行業贊助商，亦充分展現本行對物流和供應鏈行業實踐ESG和綠色轉型的投入。」

劉昌豪行長進一步指出：「國泰世華香港分行致力提供多元化綠色融資方案，以永續連結貸款餘額為例，截至2025年9月底，相較去年底增長約3成；最新推出的綠色定期存款服務，亦持續受到包括物流、航空業在內的客戶關注。未來香港分行將持續強化綠色金融服務，發揮銀行的金融影響力，協助客戶達成永續發展目標。」

國泰世華為率先於亞太市場拓展業務的台灣銀行之一，目前國泰世華營運遍及11個市場，其中9個為東盟國家，據點包括中國大陸、香港、越南、柬埔寨、泰國、菲律賓、印尼、新加坡、馬來西亞、寮國及緬甸，同時於今年已獲主管機關核准於印度孟買、日本東京設立分行。展望未來，國泰世華將以永續發展為核心理念，深化在地服務、拓展國際布局，透過數位金融驅動力，朝「亞洲首屈一指的區域型銀行」目標穩健邁進。