壽險業會計制度能否調整抗匯率波動？最具代表性座談會下周三登場

壽險業的會計制度應否為了平抑匯率波動的影響而調整，最具代表性的座談會將在下周三登場，其中，國內會計界輩份最高的大老、政大前校長鄭丁旺將親自為力主改革的金管會主委彭金隆站台，具有高度的指標意義，能否透過該場座談會讓正反雙方凝聚更進一步的共識，受到外界高度矚目。

該座談會由會計研究發展基金會和壽險公會合辦，除了基金會理事長王怡心親自出席，會計師公會全國聯合會理事長張威珍也將出席致辭，也突顯該場座談會在翻修壽險業會計制度的重要性；此外根據目前所排定的議程，保發中心總經理詹芳書，和國泰、富邦、南山等三大壽險業者，將輪番上陣參與座談會的與談，論述壽險會計制度改革的必要性，而四大會計師事務所均將參與座談會與壽險業者對談，亦使該場座談會更具代表性。

壽險公會理事長陳慧遊受訪時指出，壽險業者在推動平抑匯率波動的會計制度改革措施的同時，也已經自行提出了配套措施，不會發生省下的避險成本拿去發股利這種情況，而是會去提存在準備金裡面厚植資本，而壽險業者在強化資本之後，也更有實力來進行國內許多新創投資或公建投資。

壽險公會上周舉辦保險風險管理論文頒獎典禮，陳慧遊在典禮上勉勵學子們未來有能力與魄力改寫教科書，對此陳慧遊語重心長的指出，教科書的內容不應一陳不變：「而是該與時俱進！」他認為會計制度也是一樣，尤其壽險業者的會計制度，是否可在因應匯率波動上有彈性調整的空間，應該可以討論，現在各界既然有不同的意見，就坐下來好好談一談，壽險業者會表達自己的心聲，也會虛心傾聽外界的意見。

該場座談會總共有三個主題，分別是IFRS準則的波動與匯率衡量，和永續報導內部控制與壽險業匯率風險管理、對保險業會計制度的建議，最後一場的綜合座談，則由王怡心親自主持。

王怡心先前已表達對於壽險業會計制度修正的看法。她認為，壽險業若要修正會計制度，解方並非在於「修飾會計」，而在於導入「永續治理」的揭露架構；她也認為，壽險業的挑戰，並非只有會計技術問題，更是市場信任的治理問題，她認為財委會在12日的決議，其實為台灣的金融監理提供新契機，應停止是否修改會計的爭論，轉而擁抱IFRS的雙軌體系才對，讓投資人看得懂波動背後的治理邏輯才是重點。她認為可在準則架構之下，調整資訊的呈現與揭露方式，使其更貼近壽險業的長期經營實質，而非扭曲。