快訊

年收千萬婦遊波斯菊花海慘摔骨折 福壽山農場遭判國賠362萬元

中職／美媒提道奇對徐若熙有興趣 美網友：像收集無限寶石

吳怡萱生了！女兒「吳花果」提前報到 柯文哲、黃國昌高調送祝福

台新新光金集團員工總動員「愛的力量」攜手新光三越助攻公益提案

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

台灣最大規模的公益票選活動 「您的一票，決定愛的力量」投票進行中。本屆全台快閃活動更與新光三越深度合作，於北中南各分店聯合發起促票，引導民眾購物也能參與公益投票行列。活動最終場將於 11月30日下午在新光三越小北門店壓軸登場，鼓勵民眾投滿10票做公益，投滿還可參加知名潮玩Zimomo公仔抽獎。

快閃活動的首個週末（11月2日）即於台北信義新天地熱鬧展開，由台新銀行法人金融事業總處執行長陳柏如，號召上百位同仁與社福團體代表遊街造勢。執行長陳柏如指出，法金事業處深度支持公益，不僅常年募集善款、採買公益禮盒，今年更率領各處長及同仁實際行動響應，將公益融入企業日常。中部地區則由台新銀行通路營運事業處區長曾仁衍接棒，帶領近 120位台新志工、眷屬，率領18家提案團體在新光三越中港店前廣場促票。活動中，有社福團體帶著服務對象參與，鼓勵他們走出戶外與人互動，讓民眾更能直觀感受到投票支持的意義與溫度。

基隆市政府於15日舉辦「一票改變基隆，愛心無限擴展」公益促票快閃遊街造勢，基隆市政府社會處處長楊玉欣與立法委員林沛祥親自到場，邀請基隆合唱團帶來精彩表演，招攬人氣，盼以熱情拉票凝聚民眾關懷在地社福。此外為鼓勵青年投入公益，攜手文化大學廣告系SparkAll團隊深入大型活動場域，於「白晝之夜」及「網紅節」進行設攤推廣，鼓勵年輕族群以「有感、有趣、有行動」精神投身公益。

本屆活動以 「One Click 一鍵生成愛」 為主題，透過優化的LINE單一登入機制，讓投票過程更簡便。除了實體快閃促票，台新新光志工也發揮創意，鼓勵各部門運用AI技術製作促票短影音，為部門協助的社福團體拉票，貫徹運用創新科技推動社福進步理念。

票選活動將持續至 11月30日下午5點截止。民眾只需搜尋「您的一票，決定愛的力量」即可進入投票網站，使用LINE帳號登入，即可擁有10票投票權。只要投滿10票，就有機會抽獎知名潮玩公仔 Zimomo、Richart 玩偶吊飾等好禮。

活動 投票 台新
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

路透：美國要烏克蘭認了 用割地與裁軍交換止戰

民進黨立委提案譴責中共通緝沈伯洋案 立院外交國防委會通過

新光三越氣爆監院指中市府警覺不足 何欣純：讓人感覺台中不安全

新光三越氣爆「監院指中市府警覺不足」 盧秀燕：正面看待報告

相關新聞

未來半年你會被調薪嗎？國泰金11月調查：6成民眾認為薪資不變

國泰金控20日公布11月國民經濟信心調查最新結果，民眾對薪資變動的期待呈現相對保守態度。

新台幣午盤升2.4分 暫收31.23元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.23元，升2.4分，成交金額7.1億美元

民眾看壞薪資成長 加碼股票投資來補 國泰金調查：三成四欲加碼股市

國泰金控今日公布11月國民經濟信心調查，在景氣與股市信心同步回升之際，民眾對「自己的收入」卻仍然保守。調查顯示，高達六成...

新台幣開盤升1.4分 為31.24元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.24元開盤，升1.4分。

華南金轉型跨步擴大規模 股利「有獲利就回饋股東」

華南金昨（19）日召開法說會，宣布2026年啟動五年中長期轉型工程，從強化獲利品質、提升競爭力，進一步走向「擴大規模」的...

利變型壽險保單 銷售動能強 相關美元商品前十月寫佳績

壽險公會統計，今年前十月傳統型保單累計新契約保費收入達4,878.45億元，年成長近24％，主要成長動能來自美元利變型壽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。