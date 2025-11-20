快訊

阿堂鹹粥變無名鹹粥？「阿堂」兩字消失了…傳父子欠債百萬

年收千萬婦遊波斯菊花海慘摔骨折 福壽山農場遭判國賠362萬元

中職／美媒提道奇對徐若熙有興趣 美網友：像收集無限寶石

協助台商搶占北美製造版圖 資誠舉辦墨西哥投資研討會

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）於19日舉辦「墨西哥投資實務研討會」。圖／資誠提供
資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）於19日舉辦「墨西哥投資實務研討會」。圖／資誠提供

全球供應鏈重組與近岸外包（Nearshoring）加速推動製造業向墨西哥移動。墨西哥受惠地理位置、龐大內需市場與USMCA關稅優惠，已成台商銜接北美市場的重要基地。為協助企業掌握投資趨勢與落地關鍵，資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）於19日舉辦「墨西哥投資實務研討會」，邀集台灣與墨西哥專家分享跨境交易規劃、產業趨勢與在地營運洞察。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務營運長段士良表示，台灣企業在電動車、電子與通訊製造業等領域具備優勢，在美中供應鏈轉移下，布局墨西哥有助強化北美市場供應能力。PwC Taiwan整合台、美、墨跨國團隊，可提供投資架構、稅務法遵、供應鏈評估與跨境金融等全方位支援。

資誠稅務諮詢顧問公司董事蔡怡歆與資誠聯合會計師事務所併購稅務服務會計師陳民卿解析全球短鏈製造趨勢與台商在墨西哥的最佳布局方向，指出墨西哥已成台商維持對美競爭力的重要策略選項，並就過往客戶服務經驗，提供宏觀的墨西哥公司設立注意事項及營運要點。

墨西哥商務暨文化辦事處處長Martin Torres及經貿組組長Francisco Javier Martinez Rodriguez介紹墨西哥的商業環境、基礎建設與人才供給，提供最新墨西哥投資環境及政府資源，並指出台灣是墨西哥重要貿易夥伴，雙邊合作潛力持續升溫。

在落地實務方面，各講者從設立及營運許可、金融服務、工業區選擇、建廠到市政府招商政策等提供完整視角。AV&M提供公司設立注意要點，Banco Base說明外匯與跨境資金管理；Citius Advisory Group分析工業區現況與外資常見風險；Copachisa分享建廠與基礎設施經驗；American Industries介紹IMMEX與Shelter模式；Leon市政府則說明當地招商政策與產業聚落優勢，為台商提供全方位落地參考。

蔡怡歆與陳民卿總結指出，台商在墨西哥成功落地前須事前掌握重要關鍵議題，包括整體投資架構、未來營運模式、選址規劃並納入物流與人力成本及基礎設施等營運評估，並注意當地法遵與風險管理。為促進企業穩健海外布局，建議台商應由集團總部的高度進行整體評估，並適時與外部專業團隊合作，並結合墨西哥在地資源，形成跨領域支持網絡，才能有效降低風險、加速落地，提升製造韌性與國際競爭力。

墨西哥 台商
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

Amundi東方匯理估Fed今年底至明年降息三次

航空三雄 2026迎大好年…市況可望點鐵成金

「GTO」希良梨二度罹癌　經紀人突曝現況病危中

解鎖AI新台鏈！電子五哥、環球晶⋯砸3千億進駐德州金三角 最完整製造聚落

相關新聞

未來半年你會被調薪嗎？國泰金11月調查：6成民眾認為薪資不變

國泰金控20日公布11月國民經濟信心調查最新結果，民眾對薪資變動的期待呈現相對保守態度。

新台幣午盤升2.4分 暫收31.23元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.23元，升2.4分，成交金額7.1億美元

民眾看壞薪資成長 加碼股票投資來補 國泰金調查：三成四欲加碼股市

國泰金控今日公布11月國民經濟信心調查，在景氣與股市信心同步回升之際，民眾對「自己的收入」卻仍然保守。調查顯示，高達六成...

新台幣開盤升1.4分 為31.24元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.24元開盤，升1.4分。

華南金轉型跨步擴大規模 股利「有獲利就回饋股東」

華南金昨（19）日召開法說會，宣布2026年啟動五年中長期轉型工程，從強化獲利品質、提升競爭力，進一步走向「擴大規模」的...

利變型壽險保單 銷售動能強 相關美元商品前十月寫佳績

壽險公會統計，今年前十月傳統型保單累計新契約保費收入達4,878.45億元，年成長近24％，主要成長動能來自美元利變型壽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。