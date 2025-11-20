協助台商搶占北美製造版圖 資誠舉辦墨西哥投資研討會

全球供應鏈重組與近岸外包（Nearshoring）加速推動製造業向墨西哥移動。墨西哥受惠地理位置、龐大內需市場與USMCA關稅優惠，已成台商銜接北美市場的重要基地。為協助企業掌握投資趨勢與落地關鍵，資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）於19日舉辦「墨西哥投資實務研討會」，邀集台灣與墨西哥專家分享跨境交易規劃、產業趨勢與在地營運洞察。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務營運長段士良表示，台灣企業在電動車、電子與通訊製造業等領域具備優勢，在美中供應鏈轉移下，布局墨西哥有助強化北美市場供應能力。PwC Taiwan整合台、美、墨跨國團隊，可提供投資架構、稅務法遵、供應鏈評估與跨境金融等全方位支援。

資誠稅務諮詢顧問公司董事蔡怡歆與資誠聯合會計師事務所併購稅務服務會計師陳民卿解析全球短鏈製造趨勢與台商在墨西哥的最佳布局方向，指出墨西哥已成台商維持對美競爭力的重要策略選項，並就過往客戶服務經驗，提供宏觀的墨西哥公司設立注意事項及營運要點。

墨西哥商務暨文化辦事處處長Martin Torres及經貿組組長Francisco Javier Martinez Rodriguez介紹墨西哥的商業環境、基礎建設與人才供給，提供最新墨西哥投資環境及政府資源，並指出台灣是墨西哥重要貿易夥伴，雙邊合作潛力持續升溫。

在落地實務方面，各講者從設立及營運許可、金融服務、工業區選擇、建廠到市政府招商政策等提供完整視角。AV&M提供公司設立注意要點，Banco Base說明外匯與跨境資金管理；Citius Advisory Group分析工業區現況與外資常見風險；Copachisa分享建廠與基礎設施經驗；American Industries介紹IMMEX與Shelter模式；Leon市政府則說明當地招商政策與產業聚落優勢，為台商提供全方位落地參考。

蔡怡歆與陳民卿總結指出，台商在墨西哥成功落地前須事前掌握重要關鍵議題，包括整體投資架構、未來營運模式、選址規劃並納入物流與人力成本及基礎設施等營運評估，並注意當地法遵與風險管理。為促進企業穩健海外布局，建議台商應由集團總部的高度進行整體評估，並適時與外部專業團隊合作，並結合墨西哥在地資源，形成跨領域支持網絡，才能有效降低風險、加速落地，提升製造韌性與國際競爭力。