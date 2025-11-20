HIVEX 與星穩定幣發行商 StraitsX 將在亞洲推出多幣別穩定幣結算

HIVEX為首個專為跨境行動支付結算設計的Layer-1區塊鏈網絡，今日宣布將透過與StraitsX的策略合作，擴展其 StableLink™ 穩定幣結算設施。StraitsX是經新加坡金融管理局（MAS） 依據2019年《支付服務法》核准並監管的主要支付機構（Major Payment Institution）。

此合作標誌著HIVEX StableLink™的重要里程碑。StableLink™是多幣別結算層，能讓錢包與金融機構進行跨境支付結算。透過整合StraitsX以新加坡元掛鉤的XSGD與和美元掛鉤的XUSD， HIVEX將開通連接主要亞洲市場的多幣別即時結算通道，支援超過15億行動錢包用戶及數百萬商戶。

TBCASoft 及 HIVEX 創辦人暨執行長吳陵表示：「這不僅是 HIVEX 的突破時刻，也是亞洲數位支付版圖的重要里程碑。我們正在將穩定幣結算從試點轉化為真實世界基礎設施——支持旅遊、商業，以及亞洲最活躍經濟體之間的互通性」。

與公有、原生加密貨幣區塊鏈不同，HIVEX是專為金融機構、行動錢包與監管機構設計的許可制 Layer-1 網絡。它運用法幣擔保型穩定幣，實現即時、外匯透明且完全可審計的結算，符合新興監管框架，確保跨境交易的信任與合規性。HIVEX支援在 StraitsX 生態系統內，錢包與商戶網絡之間的即時跨境支付與結算、以具約束力的匯率進行鏈上外匯兌換，提高用戶與服務商的透明度，以及能以當地法幣準備金支持的穩定幣執行消費者支付結算，便於進行入金與出金操作。

此整合讓用戶可使用熟悉的本地錢包進行跨境掃碼支付，商戶則可即時收到以本地貨幣結算的款項，全程由 HIVEX區塊鏈上的穩定幣提供支援。