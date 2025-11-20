領先業界 群益金鼎證券一次取得20位主導稽核員資格

面對金融業加速導入人工智慧（AI）與生成式AI所帶來的風險與挑戰，群益金鼎證券宣布已成功完成AI治理專業認證計畫，共20名跨部門專業人員一次通過考核並取得國際標準ISO/IEC42001主導稽核員（Lead Auditor）證照，成為國內證券業中首批具備完整AI治理與稽核專業能力的業者之一。此次取得證照的同仁橫跨資訊、資訊安全、法遵、風險管理、內部稽核等關鍵治理部門，展現公司從高階治理到第一線作業全面強化AI安全性與可靠性的決心。

群益金鼎證券總經理李文柱表示：「群益以成為『AI券商』為主要發展目標，AI治理能力是最重要的基礎工程。唯有透過制度化、可稽核、可證明的治理架構，才能確保AI在各項服務中的應用安全、可信任並符合監理要求。此次20位同仁取得ISO/IEC42001主導稽核員資格，是公司邁向AI金融的重要里程碑，也展現我們在AI責任治理上的前瞻投入。」李文柱強調，群益將持續強化AI應用的透明度、可解釋性、倫理原則與模型風險控管，讓客戶與投資人能享有更安全、更智慧的金融服務。

ISO/IEC 42001為全球首部AI管理系統（AIMS）國際標準，要求企業在 AI 模型開發、資料治理、透明與可解釋性、倫理原則、風險管理、資安控管與責任治理上建立完整制度。群益金鼎證券表示，這次20人取得主導稽核員證照，目的在於提前建立可稽核的AI治理框架，符合金融監理趨勢; 提升模型與資料風險管理能力，確保AI在投資交易、客服、行銷、數據分析與內部作業的應用安全合規;培養內部講師與導入顧問，加速42001的制度建置與內部稽核成熟度;強化企業永續（ESG）治理面（G），打造可信任的AI生態。

這次計畫由公司高階管理層主導，結合資訊安全辦公室、法規遵循、風險管理與稽核單位共同推動，並與國際認可培訓機構合作。群益表示，後續將啟動AI模型治理政策全面更新、建立AI風險評估制度（含 Model Card）、 AI使用政策、強化Prompt安全規範、AI供應鏈管理與外包驗證機制、AI內部稽核演練與符合性查核、ISO/IEC42001 AIMS管理系統建置與驗證計畫，打造更完整的AI金融服務生態與一致性的AI管治文化。

群益金鼎證券表示，AI的導入不僅是技術競賽，更是治理能力的競賽。群益將在資訊安全、AI風險控管與永續治理三大面向持續投入，提供客戶與投資人安全、可信任、合規、負責任的AI驅動金融服務，並以此建立在金融市場中的長期競爭優勢，致力成為客戶最值得信賴的AI金融服務提供者