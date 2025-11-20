凱基人壽網路投保迎感恩節 15萬豪禮自由選

感恩節不只是向他人表達謝意，也是提醒自己珍惜健康與人生規劃的時刻。凱基人壽鼓勵無論是離鄉在外打拼，或是在家鄉努力的民眾，都可透過隨時可保、自主性高以及繳費方式靈活的「凱基人壽好好退休網路投保平台」(https://kgil.tw/78c8vk)，為自己規劃定期壽險、重大疾病健康險、小額終老保險等保障型保險商品，讓生活更有底氣、更安心。年底前完成投保並符合資格，還可參加「凱基人壽網路投保-歲末回饋15萬豪禮自由選」活動，有機會抽中旅遊券或家電券，幸福加倍。

凱基人壽認為保險不只是風險轉移工具，更是「謝謝自己、守護家人」的具體實踐。以25歲小資女怡君選擇投保「凱基人壽e同守護五年定期壽險」，主約投保金額新臺幣(以下同)450萬元、繳費期別選擇年繳為例，若符合保險費折減條件，經折減後年繳保費為 1,292元，可享有符合需求的壽險保障。若再額外投保「凱基人壽 e 國民小額終身壽險」，主約投保金額50萬元，並附加投保「凱基人壽e 國民小額傷害保險附約」10萬元、繳費年期20年、繳費期別選擇年繳，若符合保險費折減條件，年繳保費為9,474元，可再強化自身壽險保障。

怡君坦言：「為了不讓父母擔心，我希望讓他們知道，不論我在人生哪個階段，都有照顧自己的能力。」她同步投保「凱基人壽e同幸福一年期重大疾病健康保險（甲型）」，主約投保金額50萬元、繳費期別選擇年繳，若符合保險費折減條件，年繳保費366元。該保單保障內容涵蓋 7 項重大疾病，若將來不幸罹患其中一項重大疾病，只要備妥相關證明文件向保險公司申請，並經保險公司理賠審核通過後，即可領得50萬元的一次性給付「初次罹患重大疾病保險金」，減輕自己和家人的經濟負擔。

凱基人壽秉持「We Share We Link」的精神，用心分享，連結每個夢想，希望用行動分享關愛，讓感恩不只是一句話，而是能轉化為實際守護的力量。此外，凱基人壽為回饋廣大保戶支持，自2025年10月1日起至12月31日(含當日)止，凡完成網路投保定期壽險、重大疾病健康險、小額終身壽險、利率變動型年金保險、旅行平安保險或傷害保險等商品，符合資格即可參加「凱基人壽網路投保-歲末回饋15萬豪禮自由選」活動，有機會抽中價值15萬元的旅遊券或家電券，投保利率變動型年金險保費滿額，還可享加碼多送抽獎機會。