民眾看壞薪資成長 加碼股票投資來補 國泰金調查：三成四欲加碼股市

國泰金控今日公布11月國民經濟信心調查，在景氣與股市信心同步回升之際，民眾對「自己的收入」卻仍然保守。調查顯示，高達六成民眾認為未來半年薪水不會增加，僅兩成七認為可能調升；不過，值得注意的是，民眾對投資意願升溫，超過五成的民眾認為台股會持續上揚，且有34.6%打算加碼股市。

根據調查，即使明年基本工資會調整，仍有近五成的受訪者認為任職單位薪水「不會因而加碼」，反映薪資展望依然低迷。但民眾對投資市場卻展現完全不同的態度。國泰指出，本月股市樂觀指數跳升至30.9，創近一年新高；風險偏好指數也回升至20，反映投資情緒快速回暖。更關鍵的是，在「未來半年是否將現金或定存投入股票？」一題中，有34.6% 的受訪者表示會增加配置，遠高於14.6%的減碼比例。

換言之，在多數人不看好薪資成長的情況下，仍有超過三分之一的民眾計畫「把未來薪水再投入股票市場」，呈現「薪水不會漲、靠投資來補」的現象。市場分析，這顯示民眾愈來愈依賴資本市場作為累積財富的重要途徑。

此外，調查也顯示五成以上民眾預期台股將續漲，市場人士認為，台股11越雖然漲跌互見，但民眾對於整體股市仍看好；加上海外利多消息仍傳，對美國12月降息的期待、且企業獲利維持強勁，都推升投資氛圍。

此外，根據調查顯示，跟主計總處預估台灣今年經濟成長率4.45%，通貨膨脹率1.76%相比，民眾對於經濟成長率的平均預期值為3.53%，對於平均通膨預期值微幅下降至2.23%，顯示民眾對於今年的經濟成長預估仍比較保守，對於通膨預期則相對較高。