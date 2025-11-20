快訊

勞動部明定病假權 勞工請病假「不超過10天」不得有不利待遇

經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率「倒數第5」

光復鄉「超人村長」救災操勞過度入院…數萬網友集氣 女兒曝手術狀況

民眾看壞薪資成長 加碼股票投資來補 國泰金調查：三成四欲加碼股市

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
民眾看壞薪資成長，加碼股票「投資來補」。國泰調查：三成四計畫加碼股市。圖／本報資料照片
民眾看壞薪資成長，加碼股票「投資來補」。國泰調查：三成四計畫加碼股市。圖／本報資料照片

國泰金控今日公布11月國民經濟信心調查，在景氣與股市信心同步回升之際，民眾對「自己的收入」卻仍然保守。調查顯示，高達六成民眾認為未來半年薪水不會增加，僅兩成七認為可能調升；不過，值得注意的是，民眾對投資意願升溫，超過五成的民眾認為台股會持續上揚，且有34.6%打算加碼股市。

根據調查，即使明年基本工資會調整，仍有近五成的受訪者認為任職單位薪水「不會因而加碼」，反映薪資展望依然低迷。但民眾對投資市場卻展現完全不同的態度。國泰指出，本月股市樂觀指數跳升至30.9，創近一年新高；風險偏好指數也回升至20，反映投資情緒快速回暖。更關鍵的是，在「未來半年是否將現金或定存投入股票？」一題中，有34.6% 的受訪者表示會增加配置，遠高於14.6%的減碼比例。

換言之，在多數人不看好薪資成長的情況下，仍有超過三分之一的民眾計畫「把未來薪水再投入股票市場」，呈現「薪水不會漲、靠投資來補」的現象。市場分析，這顯示民眾愈來愈依賴資本市場作為累積財富的重要途徑。

此外，調查也顯示五成以上民眾預期台股將續漲，市場人士認為，台股11越雖然漲跌互見，但民眾對於整體股市仍看好；加上海外利多消息仍傳，對美國12月降息的期待、且企業獲利維持強勁，都推升投資氛圍。

此外，根據調查顯示，跟主計總處預估台灣今年經濟成長率4.45%，通貨膨脹率1.76%相比，民眾對於經濟成長率的平均預期值為3.53%，對於平均通膨預期值微幅下降至2.23%，顯示民眾對於今年的經濟成長預估仍比較保守，對於通膨預期則相對較高。

資本市場
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

李永年喊台股上46000點…網嘲諷「遲早會到」：波浪理論又來了

今天台股「準備大漲500點以上」！郭哲榮：AI目前還不是泡沫

市場警戒 預防台股中空循環

主動式ETF 受益人+規模月月高

相關新聞

未來半年你會被調薪嗎？國泰金11月調查：6成民眾認為薪資不變

國泰金控20日公布11月國民經濟信心調查最新結果，民眾對薪資變動的期待呈現相對保守態度。

民眾看壞薪資成長 加碼股票投資來補 國泰金調查：三成四欲加碼股市

國泰金控今日公布11月國民經濟信心調查，在景氣與股市信心同步回升之際，民眾對「自己的收入」卻仍然保守。調查顯示，高達六成...

新台幣開盤升1.4分 為31.24元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.24元開盤，升1.4分。

華南金轉型跨步擴大規模 股利「有獲利就回饋股東」

華南金昨（19）日召開法說會，宣布2026年啟動五年中長期轉型工程，從強化獲利品質、提升競爭力，進一步走向「擴大規模」的...

利變型壽險保單 銷售動能強 相關美元商品前十月寫佳績

壽險公會統計，今年前十月傳統型保單累計新契約保費收入達4,878.45億元，年成長近24％，主要成長動能來自美元利變型壽...

Fed 降息機率降 不利投資型保單

今年前十月投資型保單為壽險公司賺進3,333.23億元新契約保費、年成長29.1％，不過近期因美國就業市場數據不佳，讓市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。