未來半年你會被調薪嗎？國泰金11月調查：6成民眾認為薪資不變
國泰金控20日公布11月國民經濟信心調查最新結果，民眾對薪資變動的期待呈現相對保守態度。
調查顯示，有60％民眾認為未來半年薪資所得將維持不變，僅27％受訪者預期薪資會增加，另有13％民眾認為薪資將減少，顯示民眾對薪資展望普遍偏向持平。
調查也同步針對基本工資調整後的「2026年調薪預期」進行了解。結果顯示，近半數（49％）民眾認為任職單位2026年的薪資水準將維持不變；另外29％預期調薪幅度落在0％至3％之間；仍有22％受訪者看好調薪幅度將超過3％，顯示多數民眾對於基本工資上調是否能連動企業全面調薪，仍持保留態度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言