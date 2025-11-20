未來半年你會被調薪嗎？國泰金11月調查：6成民眾認為薪資不變

國泰金控20日公布11月國民經濟信心調查最新結果，民眾對薪資變動的期待呈現相對保守態度。

調查顯示，有60％民眾認為未來半年薪資所得將維持不變，僅27％受訪者預期薪資會增加，另有13％民眾認為薪資將減少，顯示民眾對薪資展望普遍偏向持平。

調查也同步針對基本工資調整後的「2026年調薪預期」進行了解。結果顯示，近半數（49％）民眾認為任職單位2026年的薪資水準將維持不變；另外29％預期調薪幅度落在0％至3％之間；仍有22％受訪者看好調薪幅度將超過3％，顯示多數民眾對於基本工資上調是否能連動企業全面調薪，仍持保留態度。