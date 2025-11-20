資本市場服務團再出擊 攜手勤業眾信辦優質企業邁入資本市場座談會

為協助優質企業順利進入資本市場，臺灣證券交易所與櫃檯買賣中心共同成立的「資本市場服務團」整合資源、打造一站式服務平台，推動臺灣資本市場成長，以邁向「亞洲資產管理中心」與「亞洲創新籌資平台」為目標。2025年11月19日與勤業眾信會計師事務所攜手，舉辦2025年推動優質企業邁入資本市場座談會，吸引多位產業先進與企業代表熱烈參與。

證交所業務委員胡則華致詞表示台股10月日均成交值達5,000億元、總市值約90兆元，為全球第八大市場，顯示台灣資本市場具高度流動性。上市不僅能強化募資能力，更能提升品牌信任度、招募優秀人才、增加國際合作意願、健全公司治理，許多企業在上市後營運體質全面提升，展現跨越式成長。對於企業普遍擔心的上市流程與成本，證交所強調，現行制度已大幅友善化，提供上市前諮詢、流程指引與專業團隊協作協助。同時，上市後亦提供永續治理、IR議合等服務，降低企業法遵負擔並提升國際能見度。

證交所也公布最新政策，包括因應政府「亞洲創新籌資平臺」，再次鬆綁創新板規範，將開放創新板股票列為當沖標的、放寬投信投資限制；並針對符合資格企業縮短原股東持股的集保期間、承銷商保薦期間及會計師內控專案審查報告期間，以降低負擔、加速進入市場。

證交所表示，面對半導體、AI、智慧製造、生技、綠能等產業快速發展，資本市場將以更具彈性的制度歡迎不同階段的企業加入，並強調每一家秉持誠信、願意成長的企業，都是市場的珍貴夥伴。

櫃買中心副總李淑暖致詞時表示，櫃買中心秉持「經濟活力的推手，成功企業的搖籃」為宗旨，打造能滿足不同發展階段與營運規模企業的多層次資本市場，包含為微型企業設計的創櫃板、作為主板預備市場的興櫃，以及主板上櫃三大板塊，至今已協助超過2,600家企業進入資本市場，櫃買股票市場交易活絡性高及有合理的本益比，且獲投資人認同。

櫃買市場掛牌公司產業類別多元，除有半導體業的護國群山、電子零組件、生技醫療外，近年來數位雲端、綠能環保及觀光餐旅等特色產業也在櫃買市場掛牌，形成蓬勃發展的產業聚落。

勤業眾信總裁柯志賢指出「一個人可以跑得快，但一群人才能走得遠。」企業經營雖需領導者的決斷與效率，但唯有團隊協作，才能使企業走得更穩、更長久。尤其在企業準備邁向資本市場的過程中，更需要財務、法務、營運及治理等多方專業的緊密合作，才能順利完成上市，並在後續的市場運作中持續提升競爭力。面對當前AI技術的快速演進，企業若能善用AI於營運管理、決策分析與效率提升，不僅能強化治理與風險控管，更能在產品開發、市場拓展與永續策略上取得關鍵優勢。

這次座談會特別邀請已成功上市的熙特爾財務長張雅怡，以及上櫃公司新應材董事長詹文雄，現場分享上市櫃實務經驗與公司掛牌後對整體營運的助益，並由勤業眾信會計師事務所資深執行副總簡宏偉就「科技與轉型服務」說明，讓與會者對企業如何運用AI強化治理、提升決策品質與加速轉型，有了更清晰的方向與實務觀點，協助企業掌握新科技所帶來的營運優化與進入資本市場的關鍵優勢。

證交所透過與企業面對面的交流，強化雙向溝通管道，並藉由這次座談會向業界傳遞最新的資本市場政策與實務動向，協助企業更清晰掌握上市櫃規劃。活動集結市場專家與成功掛牌企業代表，分享第一線經驗與專業建議，協助企業在轉型與成長過程中更具掌握度與準備。證交所表示，期待藉此促進更多具潛力的企業進入資本市場，不僅擴大籌資能力、提升競爭力，也為臺灣經濟注入更強動能，推動市場朝向更穩健、創新與永續的方向發展。