快訊

輝達財報揭曉…上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

美國國會報告 建議台灣出資挹注第三國國防合作案

中華開發資本促國際合作

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
中華開發資本表示，將以本次促成Porsche Ventures來台交流作為序曲，未來攜手台灣企業及國際夥伴，共同推動Taiwan+ 無限可能性。中華開發資本／提供
中華開發資本表示，將以本次促成Porsche Ventures來台交流作為序曲，未來攜手台灣企業及國際夥伴，共同推動Taiwan+ 無限可能性。中華開發資本／提供

中華開發資本將於12月2日邀請保時捷集團（Porsche AG）旗下Porsche Ventures，以「邊緣AI引領智慧移動之產業新局」為主題，分享移動載具科技相關領域的最新發展脈動，並藉由與與會者深度產業交流，協助本土產業掌握運具科技與邊緣AI科技領域的最新趨勢。

標普全球預測，2025年全球輕型車銷量將突破9,400萬輛，2030年更有望站上1億輛。麥肯錫顧問指出，邊緣AI技術將成為汽車產業升級的主要引擎，透過提升即時反應能力、強化隱私保護並降低運算成本，加速OEM與半導體業者重新設計平台架構，使全球供應鏈迎來深度重整；運具科技的變革將持續牽動整體產業布局。

Porsche Ventures是保時捷旗下專注前瞻科技與新興移動領域的全球企業創投單位，投資範圍涵蓋智慧移動、AI、能源轉型、先進製造與數位服務等領域，並於美、歐與亞設有據點，長期深度觀察智慧移動、車載運算與產業鏈發展脈動。

Porsche Ventures此次訪台將從全球視角切入，分享OEM策略方向、軟體定義汽車（Software-Defined Vehicle, SDV）、自駕與駕駛輔助技術、電動化與能源管理等趨勢，同時交流關於自駕模擬、車載運算、工控、智慧製造、供應鏈 AI、新能源、儲能、充電基礎設施，以及都市交通與共享移動等發展機會。

開發資本自我期待應作為台灣製造優勢與全球創新科技的橋梁，此次邀請Porsche Ventures的訪台行程即是第一步。藉由台灣強大的ICT產業基礎與製造實力，搭上全球智慧化移動與汽車產業轉型的關鍵時刻，讓台灣有機會成為下一代智慧移動不可或缺的核心夥伴，同時也為台灣產業開啟連結國際運具科技與智慧移動生態系的大門。

開發資本規劃未來進一步整合AI、半導體與精密製造等供應鏈資源與投資生態系，以本次促成Porsche Ventures來台交流作為序曲，將攜手台灣企業及國際夥伴，共同推動Taiwan+ 無限可能性。

供應鏈 能源 半導體
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中國車市有多捲？賓士、保時捷已成年輕人也開得起的國民車

館長大回擊！轟「大師兄」吸血千萬如恐嚇集團　開保時捷月薪高達50萬

11 月 19 日重磅登場！ 保時捷第二款純電 SUV Cayenne Electric 全球首發

被松針及松果掩埋三十餘年 1970 Porsche 911 Targa重見天日

相關新聞

華南金轉型跨步擴大規模 股利「有獲利就回饋股東」

華南金昨（19）日召開法說會，宣布2026年啟動五年中長期轉型工程，從強化獲利品質、提升競爭力，進一步走向「擴大規模」的...

利變型壽險保單 銷售動能強 相關美元商品前十月寫佳績

壽險公會統計，今年前十月傳統型保單累計新契約保費收入達4,878.45億元，年成長近24％，主要成長動能來自美元利變型壽...

Fed 降息機率降 不利投資型保單

今年前十月投資型保單為壽險公司賺進3,333.23億元新契約保費、年成長29.1％，不過近期因美國就業市場數據不佳，讓市...

9月八大公股銀房貸新增餘額寫今年來最低 央行政策牽動新增房貸額

新青安9月起水龍頭打開，不過八大公股銀行房貸新增餘額並未明顯成長，行庫表示，後續尚須視央行是否對集中度管理政策有所放寬，...

旅平險線上投保費將創高

隨著北半球冬季滑雪旅遊進入旺季，包括金融業與企業高階主管在內的台灣旅客陸續展開海外休閒行程，帶動旅遊平安保險（旅平險）需...

遠銀調查 六成民眾持有虛擬資產

遠東商銀Bankee社群銀行昨（19）日發布《2025虛擬資產調查報告》，調查顯示，受訪者中已有超過六成民眾持有虛擬資產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。