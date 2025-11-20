中華開發資本促國際合作

中華開發資本將於12月2日邀請保時捷集團（Porsche AG）旗下Porsche Ventures，以「邊緣AI引領智慧移動之產業新局」為主題，分享移動載具科技相關領域的最新發展脈動，並藉由與與會者深度產業交流，協助本土產業掌握運具科技與邊緣AI科技領域的最新趨勢。

標普全球預測，2025年全球輕型車銷量將突破9,400萬輛，2030年更有望站上1億輛。麥肯錫顧問指出，邊緣AI技術將成為汽車產業升級的主要引擎，透過提升即時反應能力、強化隱私保護並降低運算成本，加速OEM與半導體業者重新設計平台架構，使全球供應鏈迎來深度重整；運具科技的變革將持續牽動整體產業布局。

Porsche Ventures是保時捷旗下專注前瞻科技與新興移動領域的全球企業創投單位，投資範圍涵蓋智慧移動、AI、能源轉型、先進製造與數位服務等領域，並於美、歐與亞設有據點，長期深度觀察智慧移動、車載運算與產業鏈發展脈動。

Porsche Ventures此次訪台將從全球視角切入，分享OEM策略方向、軟體定義汽車（Software-Defined Vehicle, SDV）、自駕與駕駛輔助技術、電動化與能源管理等趨勢，同時交流關於自駕模擬、車載運算、工控、智慧製造、供應鏈 AI、新能源、儲能、充電基礎設施，以及都市交通與共享移動等發展機會。

開發資本自我期待應作為台灣製造優勢與全球創新科技的橋梁，此次邀請Porsche Ventures的訪台行程即是第一步。藉由台灣強大的ICT產業基礎與製造實力，搭上全球智慧化移動與汽車產業轉型的關鍵時刻，讓台灣有機會成為下一代智慧移動不可或缺的核心夥伴，同時也為台灣產業開啟連結國際運具科技與智慧移動生態系的大門。

開發資本規劃未來進一步整合AI、半導體與精密製造等供應鏈資源與投資生態系，以本次促成Porsche Ventures來台交流作為序曲，將攜手台灣企業及國際夥伴，共同推動Taiwan+ 無限可能性。