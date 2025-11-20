快訊

輝達財報揭曉…上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

美國國會報告 建議台灣出資挹注第三國國防合作案

遠銀調查 六成民眾持有虛擬資產

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

遠東商銀（2845）Bankee社群銀行昨（19）日發布《2025虛擬資產調查報告》，調查顯示，受訪者中已有超過六成民眾持有虛擬資產，其中八成持有者表示有獲利、七成持有者以國外交易所為主力。

調查顯示，台灣虛擬資產持有者分別由男性占79.5%、女性20.1%，年齡分布又以27至42歲占46.1%最多、43至58歲占35.3%居次，職業分布以資訊科技業居首（20.5%），其次服務業（12.4%）、製造業（12.3%）與金融業（10.3%）。

從受訪者來看，已有六成受訪者持有虛擬資產（62.7%），比起2023年的54.5%成長8.2個百分點，顯示虛擬資產逐漸被大眾接受；其中超過八成以上（82.7%），的虛擬資產持有者表示有獲利，比2023年調查結果的63%明顯提升，更有2.1%表示獲利超過百倍。

資產 社群
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

遠銀Bankee公布幣圈日常！2.1%投資人獲利逾百倍 有人投入上百億

「GTO」希良梨二度罹癌　經紀人突曝現況病危中

統一集團收購台灣家樂福 最終交易價302億元

與中國大陸關係惡化 日本汽車、旅遊業衝擊大

相關新聞

華南金轉型跨步擴大規模 股利「有獲利就回饋股東」

華南金昨（19）日召開法說會，宣布2026年啟動五年中長期轉型工程，從強化獲利品質、提升競爭力，進一步走向「擴大規模」的...

利變型壽險保單 銷售動能強 相關美元商品前十月寫佳績

壽險公會統計，今年前十月傳統型保單累計新契約保費收入達4,878.45億元，年成長近24％，主要成長動能來自美元利變型壽...

Fed 降息機率降 不利投資型保單

今年前十月投資型保單為壽險公司賺進3,333.23億元新契約保費、年成長29.1％，不過近期因美國就業市場數據不佳，讓市...

9月八大公股銀房貸新增餘額寫今年來最低 央行政策牽動新增房貸額

新青安9月起水龍頭打開，不過八大公股銀行房貸新增餘額並未明顯成長，行庫表示，後續尚須視央行是否對集中度管理政策有所放寬，...

旅平險線上投保費將創高

隨著北半球冬季滑雪旅遊進入旺季，包括金融業與企業高階主管在內的台灣旅客陸續展開海外休閒行程，帶動旅遊平安保險（旅平險）需...

遠銀調查 六成民眾持有虛擬資產

遠東商銀Bankee社群銀行昨（19）日發布《2025虛擬資產調查報告》，調查顯示，受訪者中已有超過六成民眾持有虛擬資產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。