遠銀調查 六成民眾持有虛擬資產

遠東商銀（2845）Bankee社群銀行昨（19）日發布《2025虛擬資產調查報告》，調查顯示，受訪者中已有超過六成民眾持有虛擬資產，其中八成持有者表示有獲利、七成持有者以國外交易所為主力。

調查顯示，台灣虛擬資產持有者分別由男性占79.5%、女性20.1%，年齡分布又以27至42歲占46.1%最多、43至58歲占35.3%居次，職業分布以資訊科技業居首（20.5%），其次服務業（12.4%）、製造業（12.3%）與金融業（10.3%）。

從受訪者來看，已有六成受訪者持有虛擬資產（62.7%），比起2023年的54.5%成長8.2個百分點，顯示虛擬資產逐漸被大眾接受；其中超過八成以上（82.7%），的虛擬資產持有者表示有獲利，比2023年調查結果的63%明顯提升，更有2.1%表示獲利超過百倍。