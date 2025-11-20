Fed 降息機率降 不利投資型保單

今年前十月投資型保單為壽險公司賺進3,333.23億元新契約保費、年成長29.1％，不過近期因美國就業市場數據不佳，讓市場對於12月產生可能不降息的隱憂，根據芝商所FedWatch工具顯示，期貨市場預期美國聯準會12月的降息機率是五五波，各有半數認為可能降息或不降息，這也反映在投資市場上，台股和美股再度走跌，恐衝擊今年剩餘時間的投資型保單銷售。

今年9月、10月股市創高，台股一度攻上28,000點，多數壽險公司將國內外股票部分部位獲利了結，帶動獲利攀升，也帶動今年第3季末至第4季初投資型保單買氣明顯升溫。壽險公會統計顯示，今年9月、10月投資型新契約保費分別達366.9億元與375.23億元，年增率達28.71％與18.95％，其中，9月的投資型保單新契約保費年成長率甚至超越銷售占大宗的傳統型保單（23.73％）。

然而，近日隨著市場重新評估降息時間點與美國經濟體質，股市漲勢未能延續，投資型商品的吸引力也恐受到拖累。壽險公司也開始調整策略，續攻美元利變型等商品。

壽險業者指出，美中在貿易與科技領域的摩擦升溫，加上聯準會在缺乏更清晰的經濟數據前態度偏向謹慎，使得全球市場波動短期難以消退，無論在匯率避險或股票投資操作方面都將審慎應對。

展望年底到明年第1季，市場普遍認為美國經濟走勢及聯準會政策訊號仍將是左右投資市場的關鍵，若12月會議釋出偏鴿訊號，將有助於股市反彈，間接促使投資型保單銷售回溫；但若聯準會再次強調數據依賴與降低降息預期，投資市場震盪恐將持續。