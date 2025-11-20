利變型壽險保單 銷售動能強 相關美元商品前十月寫佳績

壽險公會統計，今年前十月傳統型保單累計新契約保費收入達4,878.45億元，年成長近24％，主要成長動能來自美元利變型壽險。看好利變型壽險受到保戶青睞、助攻壽險業CSM（合約服務邊際）累積成效，以及癌症保障為保險主流，壽險業者積極推出結合多重癌症保障的利變型壽險商品。

根據壽險公會統計，今年前十月傳統型保單新契約保費的主要成長動能為美元利變型保單，其中，傳統型壽險新契約保費收入約4,328.49億元，年成長27.5％，主因之一與壽險公司為拼接軌而開發高CSM的保障型商品，加上美元利變型商品利率可滿足保戶收益需求有關。若從單月來看，今年9、10月傳統型保單新契約保費分別有450.99億、442.85億元，年成長率達23.73％、19.31％，顯示銷售動能強勁。

傳統型保單、利變型壽險銷售與商品動向

壽險公司看好利變型保單銷售效益，結合癌症保障續推一波。國泰人壽18日宣布推出業界首張涵蓋CAR-T細胞免疫治療的美元利變型壽險，並涵蓋六項新型癌症療法。國壽表示，在推出這張「美愛康盈」之前，去年就推出針對癌後先進醫療的保障而廣受市場好評，這次新商品屬於保障升級版，減緩經濟治療的經濟壓力並提升醫療品質。

國壽認為，此類綜合險可符合國人保障傳承規劃、資產累積和保障自用，預期會愈來愈受市場歡迎。從公司財務角度來看，對於CSM的累積也會有幫助。

台壽指出，今年6月底甫上市、涵蓋五大癌後新式治療的「樂活美利」美元利變型保單在銷售上相當具話題性，但因外部銀行通路陸續上架作業中，目前銷量仍在衝刺中。考量到預期聯準會降息有利於利變型商品銷售，仍有其他利變壽險搭配健康險給付的新商品正在開發。配合明年度IFRS 17接軌，保障型壽險搭配健康險給付可為公司帶來較高的CSM，且國人普遍重視健康，因此樂觀看好這類商品的發展。

台新人壽則有繳費期內提供癌症保障及罹癌一次性給付的「愛寶倍」利變型壽險，台新表示，一般的利變型壽險主要是提供身故保障，而結合罹患癌症相關給付的綜合險商品。由於壽險結合健康險之商品較一般純壽險銷售上較為複雜，核保規則也可能較為嚴格，保戶的接受度會因人而異，將持續觀察市場變化及客戶需求推出符合客戶需求的產品。