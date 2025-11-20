9月八大公股銀房貸新增餘額寫今年來最低 央行政策牽動新增房貸額
新青安9月起水龍頭打開，不過八大公股銀行房貸新增餘額並未明顯成長，行庫表示，後續尚須視央行是否對集中度管理政策有所放寬，須持續觀察。在政策與利率未明顯鬆動之前，大致延續「量弱、價撐、區域分化」基調，如賣方讓利幅度加大、以量換價，則有望帶動短期回暖空間。
9月八大公股銀房貸新增餘額僅183億，寫今年以來最低，且前14大房貸行中有六家衰退，凸顯限貸嚴峻。此外，第三家房貸「兆元」級出列，中信銀正式突破1兆元，穩居國銀第三。土銀及臺銀雙雙站上1.2兆元，至9月底土銀新青安待撥金額尚有約200億。
不動產專業銀行土銀指出，目前新青安撥款平均等待時間約一至二個月。房市交易量能能否在新青安排除於不動產放款比率限制外後產生反轉，後續尚須視央行是否對集中度管理政策有所放寬，須持續觀察。展望今年第4季與明年第1季房市，在政策與利率未明顯鬆動之前，大致延續「量弱、價撐、區域分化」基調，如賣方讓利幅度加大、以量換價，則有望帶動短期回暖空間。
今年房貸業務「公進民退」加劇，八大公股銀市占率突破五成，房貸餘額超越其餘30家所有本國銀行的總和，顯示公股銀所承作的房貸量相當驚人。
