華南金轉型跨步擴大規模 股利「有獲利就回饋股東」

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
華南金控總經理李耀卿。記者戴玉翔／攝影
華南金控總經理李耀卿。記者戴玉翔／攝影

華南金（2880）昨（19）日召開法說會，宣布2026年啟動五年中長期轉型工程，從強化獲利品質、提升競爭力，進一步走向「擴大規模」的新階段。展望2026年，集團將展開五年中長期轉型計畫，華南金總經理李耀卿說，由金控設定中長期目標，各子公司依此制定營運策略，金控也會配合提供資本規劃等支援。

華南金昨日法說會，公布今年前三季稅後純益199億元，年增11.5%，金控、子銀行、子產險同步寫史上同期新高。股利政策則維持「有獲利就回饋股東」原則，股東可期待隨獲利提升，而逐步增加，續朝穩定成長的目標邁進。

李耀卿說，金控從2023年起首度啟動三年轉型，聚焦提升集團獲利品質、提高EPS，今年是最後一年，執行成效良好，年底將進行完整檢視。展望2026年，集團將展開五年中長期轉型計畫。李耀卿說，由金控設定中長期目標，各子公司依此制定營運策略，金控也會配合提供資本規劃等支援。

華南金法說重點
華南金法說重點

三年轉型是要「把獲利做好」，五年則進一步「在獲利基礎上追求規模」，不僅是小而美，而是朝向集團壯大、更具市場能見度的方向推動。

針對市場聚焦的併購議題，華南金則表示持開放態度，強調唯有競爭力與獲利到位，才具備洽談併購的前提。至於華南永昌投信增資案，仍將按原計畫於年底完成。

華南銀行前三季稅後淨利達185.56億元、年增14.2%，是集團最主要獲利引擎。華銀預期明年三大獲利支柱，利息淨收益、手續費淨收益、財務操作，仍各別維持約一成成長。

利息淨收益方面將調整存放款結構，包含提升海外高利差放款規模、強化國內中小企業授信，並拉升中小企與自然人存款占比，以降低高利率大額存款壓力。

手續費收入則因財富管理深耕多年，今年已明顯收成，理財手續費有望創高，明年動能持續。

在授信策略上，因央行限制不動產集中度，華銀對土建融更趨審慎；房貸則以首購自住及合格新青安貸款為主。華銀也已啟動 IRB（內部評等法）作業，初估導入後可提升資本適足率約1.3個百分點以上。

至於華南投信虧損部分，真正造成獲利波動的關鍵在於早期曾銷售一檔PEM 基金，後來由投信向投資人買回，必須自行評價該美元資產，使投信面臨匯率大幅波動的衝擊。尤其今年5月台幣急升、美元走弱，對該基金的評價產生明顯壓力，拖累投信收益。

為排除這項非本業的波動因素，華南金決定將此資產自投信帳上移轉至集團內其他子公司管理，使投信回到以基金管理為主的穩定獲利模式，並改善業外績效的不確定性。

投信 規模 利息
