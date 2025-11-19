資本市場服務團再次攜手勤業眾信 助企業進入資本市場

櫃買中心與臺灣證券交易所在主管機關支持下共同成立「資本市場服務團」，服務團於11月19日與勤業眾信在W HOTEL舉辦「2025年度推動優質企業邁入資本市場座談會」，提供不同規模企業一站式資本市場服務，協助企業快速掌握資本市場多元助益，並提升公司治理，擴大營運規模，為進軍國際市場奠定堅實基礎。本次座談會計有20家優質企業共同參與，並於會後與在場與會者充分交流互動，獲得熱烈迴響。

櫃買中心副總經理李淑暖表示，櫃買中心自成立以來30餘年，秉持「經濟活力的推手，成功企業的搖籃」為宗旨，打造多功能與多層次的全方位交易所，涵蓋專為微型企業設計的創櫃板、作為主板預備市場的興櫃，以及主板上櫃三大板塊，能滿足不同發展階段與營運規模的中小微企業多元籌資需求，已經協助超過2,600家企業進入資本市場，被世界銀行譽為是「扶植中小企業最有經驗的交易所」，此外，櫃買中心在世界交易所聯合會（WFE）70多個會員交易所中表現亮眼，尤其在股票的成交值周轉率常年位居前三名，掛牌公司的平均本益比約34倍，顯示櫃買中心股票市場具有交易活絡性高及合理本益比的特色，且獲投資人高度認同。

截至10月底，櫃買市場的上櫃掛牌家數達860家，興櫃公司也已達358家，合計家數已突破1,200家。主板上櫃公司的平均市值約81億元，其中129家公司市值突破100億元，並有七家企業市值超過1,000億元的大型企業，掛牌族群橫跨大中小型企業，此外，掛牌公司產業類別多元，除有半導體業的護國群山、電子零組件、生技醫療等三大產業，近年來，數位雲端、綠能環保及觀光餐旅等特色產業也逐漸群聚在櫃買市場掛牌，形成蓬勃發展的產業聚落。因此，無論是處於成長階段的中小型企業、成立時間悠久的隱形冠軍或是發展穩健的大型企業，都能在櫃買中心的多層次資本市場找到合適的掛牌平台並獲得投資人的關注。

證交所業務委員胡則華表示加權指數10月日均成交值達5,000億元、總市值約新臺幣90兆元，為全球第八大市場，顯示臺灣資本市場具高度流動性。上市不僅能強化募資能力，更能提升品牌信任度、招募優秀人才、增加國際合作意願、健全公司治理，許多企業在上市後營運體質全面提升，展現跨越式成長。對於企業普遍擔心的上市流程與成本，證交所強調，現行制度已大幅友善化，提供上市前諮詢、流程指引與專業團隊協作協助。同時，上市後亦提供永續治理、IR議合等服務，降低企業法遵負擔並提升國際能見度。證交所也公布最新政策，包括因應政府「亞洲創新籌資平臺」，再次鬆綁創新板多項規範。證交所同時表示，歡迎不同階段的企業加入資本市場，並強調每一家秉持誠信、願意成長的企業，都是市場的珍貴夥伴。

勤業眾信總裁柯志賢則指出，勤業眾信長期陪伴企業邁向資本市場，協助完善財務治理、內部控制、永續資訊揭露與成長策略，致力成為企業穩健前行的夥伴，未來將持續攜手櫃買中心及證交所推動臺灣優質企業朝向資本市場邁進。