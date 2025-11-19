櫃買中心歡迎各界 Meet 創櫃新星 Find 明日之星！

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

為推廣創櫃板Plus及提升創櫃板公司之知名度，櫃買中心（Taipei Exchange）帶領七家創櫃板公司參加數位時代主辦「2025 Meet Taipei 創新創業嘉年華」，活動將於2025年11月20日至11月22日期間舉辦，地點在台北圓山花博園區，歡迎各界踴躍蒞臨參觀櫃買中心設置的「創櫃新星主題專區」。

「Meet Taipei」創新創業嘉年華為台灣最具規模之新創企業展，吸引國內最具特色及代表性新創公司及團隊參展。櫃買中心自2014年起連續12年參加，本屆規劃設置「創櫃新星主題專區」，邀集元健大和、矽谷能源、萬里遊科技、寶奇生技、全瑩生技、創客共好及淞康國際等七家各具特色創櫃板公司共同擺設攤位。展覽活動期間，櫃買中心亦於主題專區設置諮詢服務人員，協助各界了解創櫃板Plus及登錄創櫃板之益處。

此次活動主辦單位除邀集上百家新創企業參展，並邀請國內知名創投、創業服務、育成加速器及國內外知名媒體共襄盛舉，相信對創櫃板公司知名度及業務與資金媒合機會有所助益，櫃買中心亦將持續協助提升創櫃板公司曝光度，以活絡創新產業之發展。

