錢呢？「台灣病」怎麼解 張景森分析：勞工月薪9萬才合理

聯合新聞網／ 綜合報導
前政務委員張景森認為處理台灣病，應該提高勞工薪資。示意圖。聯合報系資料照
日前《經濟學人》評論台灣經濟有「台灣病」，內容指出台灣長期面對經濟結構問題，包含：出口導向強勁、但內需疲弱，企業獲利高卻不願加薪，資金與投資大量流向海外，這樣會讓GDP看起來亮眼，但民眾感覺不到「富有」。對此，前政務委員張景森點出解法，認為台灣勞工均薪9萬元才合理。

張景森日前在臉書「543評論/張景森」粉專表示，他曾在行政院擔任過8年副主委，分享對「台灣病」的看法。他指出，這次《經濟學人》點名台灣經濟的結構病灶，把焦點放在匯率。認為台灣長期低估新台幣，導致經濟對出口依賴過高、內需產業不振、薪資長期停滯、勞動所得佔比低落；房價被大量資金推高、壽險業美元資產過度累積，構成系統性的金融風險，從表面數字看，的確很有說服力。

張景森提到，台灣病不論從哪個學派來看，「病症」都是企業利潤創新高、勞工薪資成長緩慢、內需偏弱、房價與所得嚴重失衡。

如何治療台灣病？張分析，經濟改革的第一順位是「提高薪資」，許多獲利企業能加薪，卻不肯加薪，而他認為台灣做得到的理由，是因爲別的國家也做得到。

張指出，台灣勞動所得占GDP比重約略低於5成，明顯低於多數OECD國家約55%～60%的水準；同等GDP水準的西班牙、斯洛維尼亞約在6成左右，台灣在同級國家中屬偏低。凱達格蘭媒體（Ketagalan Media）等分析則估算，以目前台灣的GDP人均推算，合理平均薪資約應在9萬元左右，最低工資約4.5萬元。

最後張景森呼籲，先把「利潤回到勞工」這條管道打通，獲利越多的企業，「要嘛多分一些給員工，要嘛多繳一點稅，讓政府替勞工分。」之後包含匯率、房市、金融風險的調整，才有現實基礎跟政治正當性。

此外，對於《經濟學人》評論台灣經濟有「台灣病」，經濟部長龔明鑫今（19）日在演講中拿出數據反駁《經濟學人》，指出台灣經濟表現很好，是經濟模範生，並直言「我們沒有病，有病的是講我們有病的人」。

經濟學人 房價 薪資 張景森 最低工資
日前《經濟學人》評論台灣經濟有「台灣病」,內容指出台灣長期面對經濟結構問題,包含:出口導向強勁、但內需疲弱,企業獲利高卻不願加薪

