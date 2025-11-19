熱錢續流出 新台幣連7貶收31.254元

快訊

中央社／ 台北19日電
熱錢持續流出，新台幣貶不停，儘管今天早盤一度翻揚，但後繼無力，收盤收在31.254元，貶3.7分，匯價連7貶。圖／本報系資料照片
熱錢持續流出，新台幣貶不停，儘管今天早盤一度翻揚，但後繼無力，收盤收在31.254元，貶3.7分，匯價連7貶。圖／本報系資料照片

熱錢持續流出，新台幣貶不停，儘管今天早盤一度翻揚，但後繼無力，收盤收在31.254元，貶3.7分，匯價連7貶，且續創逾半年新低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額21.415億美元。

投資人對於AI泡沫化的疑慮揮之不去，美股收盤盡墨，台股今天觀望氣氛濃厚，指數呈現區間震盪，隨著台積電失守1400元關卡，加權股價指數終場下跌176點，以26580.12點作收。外資今天續砍台股256.89億元，連2日呈現賣超。

新台幣兌美元今天開盤價為31.19元，雖然早盤一度隨著台股反彈而走升，但台股震盪翻黑，加上美元維持偏強格局，亞幣走勢受抑，新台幣震盪翻黑，盤中最低觸及31.256元。

外匯交易員指出，市場靜待輝達（NVIDIA）財報，如果表現缺乏亮點，可能引發進一步修正，外資持續提款台股並匯出，加重新台幣貶勢。

截至今日，新台幣匯率已經連7日貶值，11月以來，更已貶掉逾5角。外匯交易員直言，整體環境都在推動新台幣往貶值方向前進，除了美元偏強、日圓破底，抑制亞幣走勢，台股賣壓沉重、熱錢持續出走，出口商也不急於拋匯，都使新台幣缺乏支撐。

外匯交易員認為，短線先看輝達財報結果，如果可提振投資人士氣，或許可暫時扭轉股匯頹勢，接下來仍得看美國經濟數據及聯準會態度，才是左右局勢發展的關鍵。

新台幣 外匯市場 台股 輝達 財報
