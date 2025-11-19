保誠人壽深耕兒童保護25年 攜手產官學七大面向打造健康成長環境

對孩子的守護，不只是短暫的關懷，而是長達25年的承諾。保誠人壽自2000年起深耕兒童保護議題，持續以「心創復原、生理健康、心理健康、情緒教育、理財教育、數位素養及遊戲權」七大面向為行動核心，透過多元專案推動兒童身心健康發展，並攜手企業、政府、學界，以及非政府組織(NGO)與非營利組織(NPO)夥伴，號召社會大眾共同構築孩子的守護網，展現企業推動社會永續的長遠決心。在世界兒童日的前夕，更發表最新的《保誠兒童幸福指數調查報告》，與各界一起倡議孩子社會情緒學習能力(SEL)，為下一代打造心理韌性。

保誠人壽客戶暨行銷長陳苒芊表示：「保誠人壽作為兒童保護思維領導者，25年來一路見證台灣兒童成長環境的變化與挑戰。我們持續攜手各界從教育、健康到心理層面推動多元倡議，讓每一個孩子都能在安全、被理解、能展現自我的環境中成長。最重要的是，有社會大眾長期的響應與參與，讓這份守護的力量能不斷延續，一起為孩子打造更有韌性、更幸福的未來。」

自2000年起，保誠人壽以多元兒童議題出發，在與各界多年的合作下，在七大面向一起推展兒童保護行動。其中與家扶基金會的合作包括「星願娃公益計畫」，歷經25年，累積捐款已超過1.6億元，協助家扶設立21間「彩虹屋」與14輛兒童保護車，提供心理創傷復原服務，幫助逾3.3萬名遭受不當對待的兒少重新建立安全與信任感。另外透過「真材食學食育計畫」，累積舉辦52場活動，協助近兩千位親子建立正確飲食觀念。

除了公益行動，保誠人壽也透過洞察調研，發展出具體應對行動。其中保誠集團在全亞洲的研究計劃中觀察到95%的父母希望孩子具備理財觀念。因此，台灣保誠自2015年起推行「CHA-CHING兒童理財教育計畫」，教導兒童收入、儲蓄、消費、捐獻四大重要觀念，計劃更結合教育部108課綱發展適合在地使用的教案，透過種子計畫已深入41所學校，在基隆、新北、桃園、新竹、台中等縣市已經培育超過3,300位兒童理財師資，影響逾8.9萬名學童。

為了擴大對兒童保護倡議的影響力，保誠人壽在2023年起開始每年進行《保誠兒童幸福指數調查報告》，透過量化數字了解國內兒童在身心靈健康的改善方向，並結合產官學力量提出一系列的倡議及行動。今年最新的結果顯示，家長對孩子社會情緒學習能力（SEL）的了解程度仍不足四成，同時九成以上家長都認為孩子還需要加強社會情緒學習能力，另有逾四成家長表示孩子的社會覺察能力需要加強，顯示家長認同孩子在自主管理、人際互動與情緒理解上的培養仍有巨大空間。

呼應調查結果，保誠人壽推出《SEL幸福小讀本｜i寶與小誠的魔法心任務》，透過溫馨故事與互動任務設計，協助家長在日常生活中自然地與孩子展開情緒對話，培養同理心、自我覺察力與情緒表達能力。更與新北市政府教育局合作，透過教師研習營讓SEL教材深入校園，擴大教育正循環。而與官方的合作還包括今年與臺北市政府教育局合作推出「資訊倫理素養動畫」，以孩子常遇的生活情境形式培養正確資訊判讀與道德思辨力。

保誠人壽未來將持續深化理財教育與社會情緒學習推廣，並以永續為核心推動更多跨界合作，實踐聯合國永續發展目標（SDGs）。邀請社會大眾共同關心並重視兒童議題，攜手保護兒童，成就孩子美好的未來。