快訊

書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？龔明鑫回應了

永豐金證連續四年榮獲證交所「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券總經理蘇威嘉（下排中）率領團隊，持續擴大永續投資的深度與廣度，與提升盡職治理資訊揭露品質。連續四年榮獲證交所「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」。業者／提供
永豐金證券總經理蘇威嘉（下排中）率領團隊，持續擴大永續投資的深度與廣度，與提升盡職治理資訊揭露品質。連續四年榮獲證交所「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」。業者／提供

永豐金證券秉持「倡議、行動、反饋」理念，將ESG融入投資決策，積極推動低碳轉型，透過資金力量引導企業重視永續發展。在營運、投資、股東行動到綠色金融，永豐金證券持續擴大永續投資的深度與廣度，與提升盡職治理資訊揭露品質，連續四年榮獲證交所「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」肯定。

永豐金證券重視投資前篩選，為提升投資價值，將ESG因素納入投資審核評估流程，持續不斷精進去碳政策，承諾將逐步退出燃料煤及非常規油氣產業，屬於擱淺資產且無轉型作為的標的，預計在2030年全面撤資。

同時永豐金證券亦重視投資後管理，為持續強化投票及議合行動，透過對被投資公司之關注、對話、互動、投票等，積極發揮股東影響力外，還依「治理、環境、社會」三因子，具體訂定ESG議案類型投票原則。

投票原則包含但不限於強化公司治理、氣候轉型行動、減少溫室氣體、薪酬政策、員工照顧等相關議案，原則予以支持。另外，自2020年起即逐公司逐案揭露投票情形，2025年更積極響應臺灣集中保管結算所「投票逐案揭露平台」，成為銀證型民營金控中首家參與的券商，全面揭露參與持有股票公司的股東會投票決定與理由，使資訊更加透明。

此外，永豐金證券從2016年起每年公開舉辦大型「ESG投資論壇」，邀請法人客戶等利害關係人參與，共同掌握國際永續相關議題發展；也結合內外資源，參與子公司永豐投顧舉辦的聯合議合，擴大溝通影響力，讓企業了解機構投資人對ESG投資的重視。

永豐金證券持續以綠色金融實踐為核心，引導資金投入再生能源、循環經濟與社會需求產業。自2019年起，永豐金證券策略性聚焦承銷綠色企業與再生能源供應鏈，透過供應鏈視角鎖定具發展潛力的綠能與環保行業，打造「永續主題×市場創新」的標竿案例。2024年成功承銷首檔永續發展可轉換公司債，且累計主辦綠能環保案件數穩居業界第一。

從第一場ESG論壇、倡議到具體行動，永豐金證券持續擴大機構投資人影響力，以「翻轉金融，共創美好生活」的企業願景，攜手利害關係人共創低碳未來。

未來，期待透過永續金融的推動與ESG投資理念的傳遞，為客戶、股東、被投資企業，及整體金融市場，共創長期價值、達到財富永豐。

永豐金 投票 ESG 證交所
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

證交所徵才 倒數計時

興櫃股王轉上市申購現賺88萬元 改寫台股歷史「三高」新標竿

證交所董事會通過 富田電機與大東電業股票上市案

招募倒數計時 證交所廣邀科技人才開創AI新時代

相關新聞

永豐金證連續四年榮獲證交所「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」

永豐金證券秉持「倡議、行動、反饋」理念，將ESG融入投資決策，積極推動低碳轉型，透過資金力量引導企業重視永續發展。在營運...

企業能源轉型遇儲能風險挑戰 國泰產險淨零研討會祭解方

受到第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）197個國家共同承諾 2050 達成淨零目標，與台灣政府推動《2050淨零排...

山富旅遊啟動員工持股信託 攜手元大銀打造幸福企業

國內指標性上櫃旅行社山富（2743）國際旅行社19日宣布，正式攜手元大銀行開辦「員工持股信託」制度。此舉不僅是為員工強化...

台新新光投信下周合併 「財務大將」金控財務長賴昭吟掌大旗

台新新光金控併購後首件子公司整合案下周登場，新光投信將於11月24日正式併入台新投信，其中最大焦點，是現任台新新光金控財...

新台幣貶3.7分 收31.254元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.254元，貶3.7分，成交金額13.22億美元

元富證券榮獲證交所盡職治理表揚 展現責任投資與永續治理深耕成果

台新新光金控（2887）旗下元富證券憑藉在責任投資實踐與資訊透明化的卓越成果，入選台灣證券交易所「2024年度機構投資人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。