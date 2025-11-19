永豐金證連續四年榮獲證交所「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」

永豐金證券秉持「倡議、行動、反饋」理念，將ESG融入投資決策，積極推動低碳轉型，透過資金力量引導企業重視永續發展。在營運、投資、股東行動到綠色金融，永豐金證券持續擴大永續投資的深度與廣度，與提升盡職治理資訊揭露品質，連續四年榮獲證交所「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」肯定。

永豐金證券重視投資前篩選，為提升投資價值，將ESG因素納入投資審核評估流程，持續不斷精進去碳政策，承諾將逐步退出燃料煤及非常規油氣產業，屬於擱淺資產且無轉型作為的標的，預計在2030年全面撤資。

同時永豐金證券亦重視投資後管理，為持續強化投票及議合行動，透過對被投資公司之關注、對話、互動、投票等，積極發揮股東影響力外，還依「治理、環境、社會」三因子，具體訂定ESG議案類型投票原則。

投票原則包含但不限於強化公司治理、氣候轉型行動、減少溫室氣體、薪酬政策、員工照顧等相關議案，原則予以支持。另外，自2020年起即逐公司逐案揭露投票情形，2025年更積極響應臺灣集中保管結算所「投票逐案揭露平台」，成為銀證型民營金控中首家參與的券商，全面揭露參與持有股票公司的股東會投票決定與理由，使資訊更加透明。

此外，永豐金證券從2016年起每年公開舉辦大型「ESG投資論壇」，邀請法人客戶等利害關係人參與，共同掌握國際永續相關議題發展；也結合內外資源，參與子公司永豐投顧舉辦的聯合議合，擴大溝通影響力，讓企業了解機構投資人對ESG投資的重視。

永豐金證券持續以綠色金融實踐為核心，引導資金投入再生能源、循環經濟與社會需求產業。自2019年起，永豐金證券策略性聚焦承銷綠色企業與再生能源供應鏈，透過供應鏈視角鎖定具發展潛力的綠能與環保行業，打造「永續主題×市場創新」的標竿案例。2024年成功承銷首檔永續發展可轉換公司債，且累計主辦綠能環保案件數穩居業界第一。

從第一場ESG論壇、倡議到具體行動，永豐金證券持續擴大機構投資人影響力，以「翻轉金融，共創美好生活」的企業願景，攜手利害關係人共創低碳未來。

未來，期待透過永續金融的推動與ESG投資理念的傳遞，為客戶、股東、被投資企業，及整體金融市場，共創長期價值、達到財富永豐。