企業能源轉型遇儲能風險挑戰 國泰產險淨零研討會祭解方

受到第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）197個國家共同承諾 2050 達成淨零目標，與台灣政府推動《2050淨零排放路徑藍圖》影響，企業正面臨能源轉型與碳市場的雙重挑戰及更多新型態風險。近年來全球發生多起電池儲能廠火災或爆炸事件，使得企業導入儲能設備後，擔憂其潛在火災與營業中斷風險上升。國泰產險秉持「保險保障、損害防阻」的核心職能，舉辦「淨零轉型企業風險研討會」，聚焦於再生能源、儲能安全與碳管理三大關鍵議題，希望透過跨領域專家分享，協助企業掌握改變契機、強化風險辨識與應變能力，韌性轉型才能一起走得更穩、更遠。

國泰產險資深副總經理翁翠柳表示：「淨零轉型是一場長跑，企業唯有及早因應，才能在國際供應鏈與市場中保持競爭力。」如何在轉型布局中，兼顧安全與永續，已成為企業營運決策的重要課題。未來國泰產險將持續發揮風險管理專家的影響力，協助企業在能源與氣候風險中找到機會，打造更安全經營環境，提升營運韌性。

國泰產險每半年定期舉辦企業損害防阻研討會，推動風險管理與深化防災意識，自2005年以來，已舉辦 48 場企業風險研討會，累計吸引超過2,800家企業、5,000多人次參與，成為企業客戶在轉型期的重要學習平台。「淨零轉型企業風險研討會」本次特別邀請臺灣碳權交易所總經理陳脩文解讀台灣碳交易市場現況、碳費制度設計與企業因應策略；國科會能源轉型聯盟計畫主持人許志義教授深入探討微電網技術應用與虛擬電廠商業模式，為企業能源管理提供新解決方案等。

隨著再生能源快速擴張，企業端表後儲能設施需求明顯成長，成為綠電自用與節能管理的重要工具。表後儲能為用戶端台電電表後方的儲能系統，不僅可提供用戶自身用電服務，未來也有機會參與電網調度，不僅可最大化綠電效益，更是企業響應淨零目標的直接手段。然而，表後儲能系統具熱失控與延燒風險，同時難以集中管理，且目前尚未有完善的法令規範與指引，企業在追求減碳效益的同時，也可能暴露於重大營運風險中。因此，國泰產險從損害防阻的角度出發，引導企業正視儲能建置與營運中的潛在風險，建立有效的風險管理機制，帶領客戶認識風險來源、注重設計安全、強化維護保養及監控機制等，並妥善規劃應變措施與保險，協助客戶降低意外風險。

國泰產險秉持「BETTER TOGETHER 共創更好」集團品牌理念，以實踐永續發展為核心，延續「保險保障 × 損害防阻」雙軸策略，結合保險專業洞察、企業風險評估與永續治理實務，持續陪伴企業在淨零轉型路上穩健前行，共創「安全、永續、韌性兼具」的營運新局。