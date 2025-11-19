山富旅遊啟動員工持股信託 攜手元大銀打造幸福企業

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
山富旅遊19日宣布啟動員工持股信託，攜手元大銀行打造共榮共好幸福企業。圖／元大銀提供
山富旅遊19日宣布啟動員工持股信託，攜手元大銀行打造共榮共好幸福企業。圖／元大銀提供

國內指標性上櫃旅行社山富（2743）國際旅行社19日宣布，正式攜手元大銀行開辦「員工持股信託」制度。此舉不僅是為員工強化退休第三支柱，更是山富旅遊深化ESG策略的關鍵里程碑，旨在將優秀人才視為企業最重要的資產，透過成果共享機制，凝聚團隊向心力，共同擘劃公司長期價值與永續未來。

山富旅遊此次推出的「員工持股信託」方案，員工可依個人意願每月提撥部分薪資，公司亦將提撥相對獎勵金，共同存入由元大銀行管理的信託專戶，定期投資山富旅遊股票。透過此一穩定透明的制度，不僅讓員工的每一份努力都能轉化為長遠的股權資產，更象徵著員工從「受雇者」轉變為「共享經營成果」的夥伴關係。

山富旅遊董事長陳國森表示：「山富的每一項成就，都源於我們專業且充滿熱忱的團隊。我們深信，企業的永續發展，建立在與員工共享成果的基礎之上。『員工持股信託』不僅是一項福利，更是我們對同仁的信任與承諾，邀請大家從『員工』成為『夥伴』，共同擘劃山富的下一個里程碑。」

