台新新光投信下周合併 「財務大將」金控財務長賴昭吟掌大旗

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台新及新光投信下周合併，備受台新新光金控董座吳東亮信賴的金控財務長賴昭吟掌大旗，擔任新投信的董事長。圖／本報資料照片
台新新光金控併購後首件子公司整合案下周登場，新光投信將於11月24日正式併入台新投信，其中最大焦點，是現任台新新光金控財務長賴昭吟確認出任合併後台新投信董事長，成為台新投信自2010年納入台新金控以來首位女性董座。

現年74歲的賴昭吟，台大商學系出身，在台新集團服務近30年，被視為吳東亮最倚重的財務大將，作風專業、嚴謹、敢講真話，長年掌握台新金控財務與投資布局，熟悉績效與風控管理。外界普遍視她的上任為整併後投信業務的穩定器。

此外，根據先前的董事名單，包括賴昭吟（台新新光金控財務長）、林向愷（台新新光金控執行副總）、林宜靜（新光人壽資深副總）、王世聰（新光人壽資深副總）、劉燈城（台新投信董事）、陳柏如（台新銀行資深副總）、劉熾原（台新銀行資深副總），形成完整的「台新新光」整合團隊。

市場人士指出，董事名單加入新光人壽兩位資深副總，被視為吳東亮在投信整併後，準備啟動下一階段「壽險資金交由投信操作」的起手式，未來台新投信在產品、規模與資產管理上動能可望大幅提升。

台新新光金控 董事長 台新金控 新光人壽 吳東亮
