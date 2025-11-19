元富證券榮獲證交所盡職治理表揚 展現責任投資與永續治理深耕成果

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台新新光金控旗下元富證券入選台灣證券交易所「2024年度機構投資人盡職治理資訊揭露評鑑」優良機構名單。(左)金管會證期局副局長黃厚銘、(右)元富證券董事長陳俊宏。元富證券／提供
台新新光金控旗下元富證券入選台灣證券交易所「2024年度機構投資人盡職治理資訊揭露評鑑」優良機構名單。(左)金管會證期局副局長黃厚銘、(右)元富證券董事長陳俊宏。元富證券／提供

台新新光金控（2887）旗下元富證券憑藉在責任投資實踐與資訊透明化的卓越成果，入選台灣證券交易所「2024年度機構投資人盡職治理資訊揭露評鑑」優良機構名單，展現公司在永續治理推動，與責任投資落實上的長期承諾與深厚實力。

元富證券董事長陳俊宏表示，這次獲得證交所肯定，不僅象徵公司在責任投資制度化、資訊揭露品質與治理透明度等面向的持續精進，更代表其在推動資本市場永續發展已取得具體成果。元富證券將持續以實際行動落實永續金融理念，強化責任投資治理能量，並透過透明資訊揭露與主動議合機制，推動投資決策與ESG價值相互融合，攜手企業與投資人共創永續共榮的資本市場生態。

元富證券長期秉持「低碳、創新、共好」三大永續核心價值，積極落實環境保護與節能減碳，推動多元社會公益行動，並持續優化公司治理機制，以落實永續發展目標。在責任投資推動方面，元富已簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，並制定《永續投資政策》，將ESG表現納入投資決策流程，建立完善的盡職治理架構與利害關係人溝通機制。

為深化責任投資的實質影響力，元富證券依據議合進程設定階段性里程碑，以持續追蹤與被投資公司之互動成果。2024年度元富共對233家被投資公司提出ESG相關議合議題，其中19家公司採納公司建議，並有2家公司依據議合成果擬定具體改善策略，成功達成本公司設定的議合目標。對於積極回應與改善的企業，元富投資團隊亦評估後續增持或續持其股票與債券，形成良性循環，促進企業永續經營。

證交所自推動「機構投資人盡職治理守則」以來，持續引導金融機構落實負責任投資、提升公司治理透明度與自律水準。此次評鑑以「治理架構」、「政策揭露」、「執行成效」及「資訊品質」為核心指標，旨在促進市場建立誠信、永續且具責任感的投資文化，讓金融機構在追求報酬的同時兼顧環境與社會價值。

元富 台新新光金控 ESG
