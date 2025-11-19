醫療通膨來臨、健保三大缺口擴大 磊山揭三大族群健康險配置攻略
單人病房費用大約數千至2萬元，長照七年支出估逾200萬元。隨著健康風險上升與醫療通膨推高整體成本，台灣家庭面臨的醫療負擔持續加重。根據保發中心資料，2024年壽險業保費收入達新臺幣2兆4,402億元，較2023年成長12%。磊山保經觀察，近期流感疫情反覆，加上天氣轉冷導致心血管與呼吸道疾病風險提高，使民眾更加意識到「只有健保不夠」。在長照與自費醫療支出節節攀升下，健康險已成家庭風險管理中愈來愈不可或缺的保障配置。
磊山保經業務副總駱玫吟分析，健保制度雖為全民安全網，但在實際醫療現場仍存在三大財務缺口。若未提前規畫，將侵蝕家庭預算：第一、病房差額：健保給付以三～四人房為主。Roo.Cash調查顯示，在大型醫院熱門房型中，雙人房／單人房自費每日多落在數千至一萬餘元，少數醫院單人房日價更可達上萬元。第二、新式手術、藥物自費高：達文西微創手術動輒十多萬元，部分甚至逾20萬；標靶藥物與免疫療法費用更常達數十萬元。第三、長照成本龐大：外籍看護月薪約3萬元，七年支出超過200萬元；入住機構費用更高。
駱玫吟表示健保是入場門票，要有更好的治療選擇，仍需商業保險補位。磊山依不同年齡族群提出三大健康險規畫建議：
20–30歲：年輕族群建立基礎保障，以投資型保單加基本醫療與意外險為主，月繳約2,000元即可建立300–500萬元保障。
40歲族群：強化重大傷病與長照保障，建議趁健康狀況良好時提前鎖定繳費 20 年、保障至 85 歲的重大傷病險，並搭配長照保障。
50歲以上：掌握醫療金流、兼顧資產安全，以月配息商品或分紅型保單建立穩定現金流，強化未來醫療開支彈性。失能與長照險的理賠門檻日趨嚴格，愈晚規劃愈容易受限；年長族群可加設「醫療準備金帳戶」，確保未來生活尊嚴。
駱玫吟分析，隨著高齡化與醫療支出攀升，健康險、長照險將成壽險業未來數年的主要成長曲線。建議民眾應每年至少檢視一次保單、隨人生階段調整保障結構。「讓保障跟上人生的變化。當我們提前做好準備，生活自然更踏實，心也更安穩」。
