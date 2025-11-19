公勝保經連結多元活動與體驗 攜手保戶感受在地文化與國際脈動

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
公勝保經創辦人蔡文俊（前排左三）與李雯蕙（前排左一），連袂出席支持2025高雄戲獅甲。公勝保經／提供
公勝保經創辦人蔡文俊（前排左三）與李雯蕙（前排左一），連袂出席支持2025高雄戲獅甲。公勝保經／提供

公勝保經持續以「不只是保險，我們分享愛」核心品牌理念，持續透過多元活動與體驗，深化與高端客戶之間的連結。公勝保經特別贊助11月15、16日於高雄市立國際游泳池及高雄巨蛋體育館舉辦的「2025高雄戲獅甲國際競賽」活動，並設置活動VIP席，邀請公勝鳳凰會會員及保戶親臨觀賞，享受尊榮不凡的觀演體驗。

公勝保經董事長蔡聖威表示，「2025高雄戲獅甲國際競賽」活動由高雄市立歷史博物館主辦，邀請國內、外多組獅隊現場表演，將傳統民俗「戲獅」活動與國際接軌。公勝保經立足高雄、邁向台灣，傳遞金融專業與在地文化，此次不僅是金融業唯一贊助企業，更邀請菁英夥伴與高端客戶一起蒞臨觀賞，希望透過多元藝術展演，讓高端客戶在日常感受公勝保經提供的金融專業之餘，更能深度品味生活、享受人生。

公勝保經總經理陳德成進一步指出，因應未來保險趨勢發展，公勝保經積極推動「客群高端化」策略，提升高客與富客對公勝保經的黏著度、提升公勝夥伴的客群經營層級，深耕退休規劃、財富傳承市場，創造更多專業服務與價值，成為高資產客戶最信賴的壽險顧問。

「2025 高雄戲獅甲國際競賽」是世界知名最具專業品質的國際三大醒獅賽事之一，結合國際競賽、表演藝術、歷史文化、民俗藝陣等元素，將有特色的傳統表演藝術及民俗活動，向國際推廣。本次公勝保經特別安排尊榮座席，邀請100多位的公勝保經鳳凰會會員及保戶，近距離欣賞頂尖舞獅競演，深刻體驗融合傳統與現代的文化之美。

公勝保經指出，藝術與文化是社會永續的重要基礎，企業支持在地藝文活動，不僅能促進文化共榮，也展現企業在 ESG 實踐上的行動力。此次參與「2025高雄戲獅甲國際競賽」活動，即是公勝保經以實際行動支持文化永續、深化品牌價值的具體展現，落實我們透過專業且完善的規劃幫助人們守護摯愛、創造身價、傳承財富，實現美滿豐盈的人生的企業使命。

