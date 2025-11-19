山富旅遊啟動員工持股信託 攜手元大銀行打造共榮共好幸福企業

國內指標性上櫃旅行社山富（2743）國際旅行社11月19日宣布，正式攜手元大銀行開辦「員工持股信託」制度。此舉不僅是為員工強化退休第三支柱，更是山富旅遊深化 ESG策略的關鍵里程碑，旨在將優秀人才視為企業最重要的資產，透過成果共享機制，凝聚團隊向心力，共同擘劃公司長期價值與永續未來。

在以「人」為核心的旅遊服務業，員工的專業與熱忱是驅動品牌前進的引擎。山富旅遊深信，企業的永續發展奠基於與員工共享經營成果。此次推出的「員工持股信託」方案，員工可依個人意願每月提撥部分薪資，公司亦將提撥相對獎勵金，共同存入由元大銀行管理的信託專戶，定期投資山富旅遊股票。透過此一穩定透明的制度，不僅讓員工的每一份努力都能轉化為長遠的股權資產，更象徵著員工從「受雇者」轉變為「共享經營成果」的夥伴關係。

山富旅遊董事長陳國森表示：「山富的每一項成就，都源於我們專業且充滿熱忱的團隊。我們深信，企業的永續發展，建立在與員工共享成果的基礎之上。『員工持股信託』不僅是一項福利，更是我們對同仁的信任與承諾，邀請大家從『員工』成為『夥伴』，共同擘劃山富的下一個里程碑。」

山富旅遊近年積極推動永續旅遊與友善職場計畫，從綠色行程設計、碳足跡管理，到人才培育與社會回饋，皆以「共好」為核心精神。此次與元大銀行合作導入員工持股信託，不僅強化企業治理，也展現公司對「社會共融、員工共榮」的長期承諾，藉此強化員工對公司之向心力，達到留才攬才效果，進而提升營運績效，讓員工、股東及公司共創三贏。

山富旅遊表示，企業治理與永續發展密不可分，員工持股信託制度正是「以信託為核心、以治理為基礎」的實踐。此制度不僅能穩定股權結構、提高員工認同感，更是落實 ESG 的具體行動之一。公司將持續優化治理機制、深化社會參與，並以實際作為推動永續轉型。

山富旅遊承諾，將繼續以實際行動，將永續 DNA 植入企業文化，不僅要成為旅客信賴的旅遊品牌，更要成為引領產業的「幸福職場」新典範。