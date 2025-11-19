純網銀首發 將來銀行推美股碎股免千元投資方案

實踐普惠金融，讓小額投資人也能輕鬆參與全球頂尖企業的成長，將來銀行NEXT BANK即日起推出純網銀首發的「美股碎股交易」服務，主打「最低不用台幣千元」即可入手輝達（NVDA）、微軟（MSFT）等熱門股或SPY、QQQ等ETF，讓全民均可透過紀律投資享受複利帶來的最大效果、透過長天期的累積，打造自己的未來年金，邁向財務自由。

將來銀行為國內三家純網銀中，首家推出免台幣千元即可投資美股，以「一站式服務」解決投資人過往需跨銀行、跨境等多步驟進行「換匯」、「匯款」及「下單」的繁複程序，只需在將來銀行App上即可完成「換匯、移入投資口袋、下單」3個簡單操作；以台幣定期定額更可「直接下單」。

此外，國人透過銀行投資美股面臨3大痛點：第一是投資金額門檻較高；二是市場的波動幅度加大，較難掌握資產價格的相對高點及低點；三則是手續費用較高，將來銀行採取三大行動：

1. 降低投資門檻至「台幣千元有找」，無論是社會新鮮人還是小資族，人人都可透過最低30美元或台幣千元啟動便捷的美股碎股投資。

2. 提高定期定額彈性，每月最多28日可高頻次扣款。將來銀行客戶每月1-28日均可設定扣款，可因應每位客戶不同的資金入帳時間，讓客戶做最適合的資金安排。

3. 台灣的銀行中罕見限時0手續費。將來銀行為鼓勵全民即刻行動，限時推出首三筆美元單筆買進享0手續費；定期定額買賣享0.1%手續費優惠；單筆/定期定額均無手續費最低收費門檻。

將來銀行推動全民共享創新成果，本次攜手兆豐證券推出「美股碎股投資」的「一站式」投資服務，是將來銀行四大核心能耐中「股東夥伴生態」及「便捷科技平台」的具體展現，以科技力結盟股東旗下券商，發揮「小丑魚」般與生態圈互惠互利的精神。