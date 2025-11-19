高波動資產全面下挫 投資等級債券基金逆勢成資金避風港

近期聯準會（Fed）對降息前景釋出偏鷹訊號，加上市場再度浮現「AI 泡沫化」疑慮，投資情緒急速轉弱，主要股市、加密貨幣等高波動資產全面下挫，市場歷經一輪無差別拋售。然而，在股市劇烈震盪之際，投資等級債券型基金逆勢成為資金避風港。

根據統計，全球投資等級債基金近三個月績效前五名報酬率仍超過5%，前十名也都有4%以上的表現，顯示在當前市場波動加劇的環境下，投資等級債基金依然具備低波動、抗風險的優勢，更凸顯股債並行配置在動盪行情中的重要性。

華南永昌全球投資等級債券基金經理人黃威凱表示，今年以來，美國新增職缺降至三年低點，初領失業人數持續攀升，反映企業在AI導入及成本壓力下，招聘策略轉趨保守。

另一方面，關稅議題短期可能推升部分物價，但在民眾前期累積的高庫存與就業市場疲弱的情況下，企業的成本轉嫁能力相對受限。勞動力市場放緩，景氣循環進入降溫階段，降息仍為中長期趨勢，惟近期Fed官員表態謹慎，一些官員質疑今年內再次降息的必要性，後續即將公布的經濟數據恐將成為關鍵變數。

黃威凱指出，投資等級債券能在市場下行期間展現相對抗跌，主因包含在經濟放緩與不確定性升溫下，市場避險情緒增加，使債市成為資金匯聚的主要方向，10月更創下年內資金流入高點。受高殖利率環境影響，企業傾向以現金流償債而非再融資，使債券供給縮減，搭配需求回升，形成「供需緊縮」格局，支撐債券價格。

此外，企業獲利能力自年初以來持續改善，並降低槓桿、強化財務結構，使償債能力提升，投等債發行公司的信評調升亦多於降評，整體企業基本面保持穩健。

展望後市，綜合經濟降溫、資金回流債市及企業體質改善等因素，投資等級債在後續降息循環中具備明顯優勢。黃威凱指出，當前市場仍處於高估值壓力與政策不確定性並存的階段，但投資等級債因信用水準高、波動度低，在震盪環境中更能展現防禦性。隨著降息預期持續發酵、利率走向轉折，投資等級債可望受惠於價格上揚與資金推動，成為投資組合中穩健回報的重要核心。