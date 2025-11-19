2025虛擬資產大調查 六成受訪者持有、八成持有者賺錢

遠東商銀Bankee社群銀行19日發布《2025虛擬資產調查報告》，揭露台灣市場與投資人的最新樣貌，調查顯示，受訪者中已有超過六成民眾持有虛擬資產，其中八成持有者表示有獲利。

遠東商銀Bankee社群銀行自2019年起即提供虛擬資產金流服務，目前已負責全台逾九成市場。繼《2023虛擬資產大調查》、《2024虛擬資產白皮書》後，今年遠東商銀Bankee社群銀行與區塊鏈媒體《動區動趨 BlockTempo》合作發布《2025 虛擬資產調查報告》，透過線上問卷回收1,888份有效樣本，95%信心水準下，抽樣誤差2.26%，深入剖析台灣投資者的行為與心態。

調查顯示，台灣臺灣虛擬資產持有者以男性占近八成（79.5%）居多、女行則占2成（20.1%），年齡分布又以Y世代（27~42歲）占46.1%最多、X世代（43~58歲）占35.3%，Z世代（11~26歲）則占10.6%。職業分布以資訊科技業居首（20.5%），其次服務業（12.4%）、製造業（12.3%）與金融業（10.3%），顯示科技族群為虛擬資產高度參與者。

從受訪者來看，已有六成受訪者持有虛擬資產（62.7%），比起2023年的54.5%成長8.2個百分點，顯示虛擬資產逐漸被大眾普遍接受；其中超過8成以上（82.7%）的虛擬資產持有者表示有獲利，比2023年調查結果的63%明顯提升，更有2.1%表示獲利超過百倍。

以持有者投入金額觀察，調查顯示，有72%投入金額低於新臺幣百萬元、24%投入新臺幣百萬元至千萬元，更有4%表示投入超過千萬元，另外，交易頻率也比2023年顯著提升，「每日交易」比例由2023年的19.5%升至28.7%，「每週交易」也由25.7%升至30.3%。

至於最受歡迎的幣種，仍是比特幣（BTC）與以太幣（ETH），幣種的選擇偏向主流。

遠東商銀AI數位金融事業群副總經理戴松志表示，遠東商銀Bankee社群銀行在台灣虛擬資產的發展上不曾缺席，團隊透過持續性的深度調查，讓產業和大眾更加理解虛擬資產市場樣貌，也跟著業界一同見證台灣幣圈蛻變，期望成為連結產業、使用者與政策的橋樑，為台灣的虛擬資產生態圈帶來更具前瞻性的參考依據。