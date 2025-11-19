貝萊德投信：三大關鍵利多支撐美股

美國企業財報季近尾聲。貝萊德投信指出，三大關鍵因素將推動企業獲利成長，即經濟成長韌性、政策轉向寬鬆、人工智慧（AI）的支出龐大。

在經濟成長韌性方面，貝萊德iShares ETF業務副總經理莊筑豐表示，美國今年國內生產毛額（GDP）預估成長1.5%，距離經濟衰退仍有段距離。

其次是政策轉向寬鬆。莊筑豐表示，美國就業市場數據走弱，為美國聯準會（Fed）提供降息空間，也淡化了外界對Fed獨立性的疑慮。

第三則是AI的支出龐大。莊筑豐指出，LSEG數據估計，美股七巨頭第3季獲利預估年增14%，S&P 500指數其他成分股的獲利預估年增7.8%，差距小於過去數季，意味獲利動能正逐漸擴散至更廣泛的產業。