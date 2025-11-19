貝萊德投信：三大關鍵利多支撐美股

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國企業財報季近尾聲。貝萊德投信指出，三大關鍵因素將推動企業獲利成長，即經濟成長韌性、政策轉向寬鬆、人工智慧（AI）的支出龐大。

在經濟成長韌性方面，貝萊德iShares ETF業務副總經理莊筑豐表示，美國今年國內生產毛額（GDP）預估成長1.5%，距離經濟衰退仍有段距離。

其次是政策轉向寬鬆。莊筑豐表示，美國就業市場數據走弱，為美國聯準會Fed）提供降息空間，也淡化了外界對Fed獨立性的疑慮。

第三則是AI的支出龐大。莊筑豐指出，LSEG數據估計，美股七巨頭第3季獲利預估年增14%，S&P 500指數其他成分股的獲利預估年增7.8%，差距小於過去數季，意味獲利動能正逐漸擴散至更廣泛的產業。

美國聯準會 經濟成長 Fed
相關新聞

兆豐證券與將來銀行合作上線 聯手打造低門檻美股投資體驗

兆豐證券19日宣布，與純網銀將來銀行（NEXT BANK）攜手合作，上線美股及美國ETF投資服務。將來銀行用戶未來只需透...

國泰投顧：AI 估值調整放大波動 投資回歸兩大基本面

2025年初至10月底，全球股市遞交正報酬21.1%，其中，全球股市在貨幣、財政政策雙重驅動，以及AI需求帶動這波股市投...

國內貨幣市場基金規模王換人當 這檔規模衝上1,250億奪冠

台股進入高檔震盪格局，國內貨幣市場基金作為重要的資金避風港，統計至10月底總規模已上升至1.2兆元。其中，統一投信旗下統...

台灣成長股受惠 AI 浪潮 00987A 將於12月3日開募、掌握反彈先機

台新投信指出，台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢鮮明，AI半導體，AI伺服器、人形機器人、低軌道衛星皆可望成為新護國...

統一強棒貨幣市場基金 規模衝上1,250億元奪冠

台股進入高檔震盪格局，國內貨幣市場基金作為重要的資金避風港，統計至10月底總規模已上升至1.2兆元。其中，統一投信旗下的...

台幣貶到逾半年低點

新台幣匯價昨（18）日以31.217元作收，貶值3.7 分、貶幅0.12%，逾半年來低點，市場成交量縮至16.42億美元...

