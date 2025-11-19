布局新南向 國泰世華新加坡分行首推企業債券服務、創台資銀行首例

在全球供應鏈重組與地緣政治影響下，台商與跨國企業加速布局東南亞市場，新加坡憑藉其穩定的政治環境、透明的法律制度與開放的資本市場，被視為新南向市場的核心樞紐。根據經濟部投資審議司統計，2024年台灣對新加坡整體投資金額達58億美元，占全年對外投資總額12%，創下歷年新高。

看準新加坡企業金融市場的開發潛力，國泰世華銀行新加坡分行2025年11月首度於新加坡推出企業債券服務，成為首家提供此項服務的台資銀行，開創業界先例，不僅展現國泰世華在企業金融領域的前瞻視野，更強化於國際市場上的競爭力。

國泰世華新加坡分行行長黃偉坤指出：「鑑於跨國商業模式轉變，我們觀察到企業對資金流動性管理工具與數位化服務需求日益殷切，不再僅止於開設海外帳戶，而是透過設立投資控股公司或支付管理中心等交易實體，提升閒置資金使用效率，這促使新加坡成為企業實現風險管理、資產配置的重要戰略據點。

為回應企業對先進金融工具的需求，國泰世華新加坡分行首度推出企業債券服務，協助企業實現避險、資金備援與營運效率等目標，未來也將持續擴展產品與服務，提供多元、便捷的金融解決方案，幫助企業客戶更靈活地管理現金流，提升獲利能力。」

國泰金控（2882）深耕台灣逾60年，持續擴大亞洲布局，目前在亞洲已設有969個分支機構，資產管理規模逾4,000億美元。旗下子公司國泰世華銀行，自2009年設立新加坡分行以來，憑藉專業且完善的金融服務體系，持續為台商及當地企業提供量身訂製的金融解決方案，全面滿足企業與私人銀行客戶的多元需求，且為協助客戶掌握最新趨勢，不僅在今年初於台北舉辦「新加坡2025經貿趨勢論壇」，近日更於全台舉辦三場企業講座，邀集多位國際經貿專家與企業代表，以「迎戰變局，攜手前行」為題，分析新加坡市場關鍵角色、產業趨勢與稅務操作實務，助力企業在快速變化的市場中保持競爭力。

此外，日前國泰世華新加坡分行更榮獲《The Asset》財資雜誌「G3債券財資基準研究獎－新加坡最佳投資機構高度推薦獎」，卓越表現與專業實力備受肯定。展望未來，國泰世華將持續扮演台商拓展國際事業版圖堅強的金融後盾，亦協助客戶在瞬息萬變的市場環境中，將挑戰化為成長契機，穩健邁向全球舞台。