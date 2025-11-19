快訊

日圓貶夠了？美銀調查：1/3受訪者賭日圓成「2026最佳報酬貨幣」

楊宗緯摔傷返台當社區主委惹議！住戶怒轟「惡鄰行徑」全曝光

特教缺口／準公幼制度卡特教資源 疑似生錯過早療黃金期

布局新南向 國泰世華新加坡分行首推企業債券服務、創台資銀行首例

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
看準新加坡企業金融市場的開發潛力，國泰世華新加坡分行2025年11月首度於新加坡推出企業債券服務，創台資銀行首例，展現國泰世華銀行在國際企業金融市場競爭力與前瞻視野。圖／國泰世華銀行提供
看準新加坡企業金融市場的開發潛力，國泰世華新加坡分行2025年11月首度於新加坡推出企業債券服務，創台資銀行首例，展現國泰世華銀行在國際企業金融市場競爭力與前瞻視野。圖／國泰世華銀行提供

在全球供應鏈重組與地緣政治影響下，台商與跨國企業加速布局東南亞市場，新加坡憑藉其穩定的政治環境、透明的法律制度與開放的資本市場，被視為新南向市場的核心樞紐。根據經濟部投資審議司統計，2024年台灣對新加坡整體投資金額達58億美元，占全年對外投資總額12%，創下歷年新高。

看準新加坡企業金融市場的開發潛力，國泰世華銀行新加坡分行2025年11月首度於新加坡推出企業債券服務，成為首家提供此項服務的台資銀行，開創業界先例，不僅展現國泰世華在企業金融領域的前瞻視野，更強化於國際市場上的競爭力。

國泰世華新加坡分行行長黃偉坤指出：「鑑於跨國商業模式轉變，我們觀察到企業對資金流動性管理工具與數位化服務需求日益殷切，不再僅止於開設海外帳戶，而是透過設立投資控股公司或支付管理中心等交易實體，提升閒置資金使用效率，這促使新加坡成為企業實現風險管理、資產配置的重要戰略據點。

為回應企業對先進金融工具的需求，國泰世華新加坡分行首度推出企業債券服務，協助企業實現避險、資金備援與營運效率等目標，未來也將持續擴展產品與服務，提供多元、便捷的金融解決方案，幫助企業客戶更靈活地管理現金流，提升獲利能力。」

國泰金控（2882）深耕台灣逾60年，持續擴大亞洲布局，目前在亞洲已設有969個分支機構，資產管理規模逾4,000億美元。旗下子公司國泰世華銀行，自2009年設立新加坡分行以來，憑藉專業且完善的金融服務體系，持續為台商及當地企業提供量身訂製的金融解決方案，全面滿足企業與私人銀行客戶的多元需求，且為協助客戶掌握最新趨勢，不僅在今年初於台北舉辦「新加坡2025經貿趨勢論壇」，近日更於全台舉辦三場企業講座，邀集多位國際經貿專家與企業代表，以「迎戰變局，攜手前行」為題，分析新加坡市場關鍵角色、產業趨勢與稅務操作實務，助力企業在快速變化的市場中保持競爭力。

此外，日前國泰世華新加坡分行更榮獲《The Asset》財資雜誌「G3債券財資基準研究獎－新加坡最佳投資機構高度推薦獎」，卓越表現與專業實力備受肯定。展望未來，國泰世華將持續扮演台商拓展國際事業版圖堅強的金融後盾，亦協助客戶在瞬息萬變的市場環境中，將挑戰化為成長契機，穩健邁向全球舞台。

國泰世華 新加坡 資本市場
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

魔法壞女巫2新加坡首映　澳洲網紅強摟亞莉安娜被判入獄9天

新加坡打詐像打地鼠…監管加密幣漏洞多 恐淪洗錢避風港

亞莉安娜新加坡遭襲！26歲澳洲網紅是慣犯 觸星國刑法恐被關

「​​新加坡總理御廚」郭文秀客座來台！ 台北晶華正宗新加坡美食，龍蝦炒麵、​新加坡叻沙麵上桌 年底前吃得到

相關新聞

兆豐證券與將來銀行合作上線 聯手打造低門檻美股投資體驗

兆豐證券19日宣布，與純網銀將來銀行（NEXT BANK）攜手合作，上線美股及美國ETF投資服務。將來銀行用戶未來只需透...

國泰投顧：AI 估值調整放大波動 投資回歸兩大基本面

2025年初至10月底，全球股市遞交正報酬21.1%，其中，全球股市在貨幣、財政政策雙重驅動，以及AI需求帶動這波股市投...

國內貨幣市場基金規模王換人當 這檔規模衝上1,250億奪冠

台股進入高檔震盪格局，國內貨幣市場基金作為重要的資金避風港，統計至10月底總規模已上升至1.2兆元。其中，統一投信旗下統...

台灣成長股受惠 AI 浪潮 00987A 將於12月3日開募、掌握反彈先機

台新投信指出，台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢鮮明，AI半導體，AI伺服器、人形機器人、低軌道衛星皆可望成為新護國...

統一強棒貨幣市場基金 規模衝上1,250億元奪冠

台股進入高檔震盪格局，國內貨幣市場基金作為重要的資金避風港，統計至10月底總規模已上升至1.2兆元。其中，統一投信旗下的...

台幣貶到逾半年低點

新台幣匯價昨（18）日以31.217元作收，貶值3.7 分、貶幅0.12%，逾半年來低點，市場成交量縮至16.42億美元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。