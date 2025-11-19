美國平衡型基金 長期夏普值優於美股基金

投資人對於科技股高估值的疑慮使得近期美股轉趨震盪，加上美國關稅政策在法院審議結果未定，聯準會是否會於12月降息等不確定因素影響，市場觀望氣氛升高。

如要降低股票波動風險，建議改為持有美國股債平衡型基金。根據Lipper統計，整體美國平衡混合型基金近三年夏普值（Sharpe Ratio）平均為0.91，高於整體美國股票型基金的0.86，長期而言美國平衡型基金的CP值反而更高。平衡型基金進可攻、退可守的優勢能協助投資人更好地把握投資美股的機會。

野村投信表示，夏普值是一種衡量投資風險調整後報酬的指標，代表每承受一單位風險可獲得的額外報酬，夏普值越高代表承受相同風險時，能獲得更高的報酬。畢竟長期投資除了要看報酬率，也要留意波動風險，若資產震盪幅度較大，很難做到長期持有。

以目前的美股為例，美國經濟基本面強韌，AI需求強勁成長，均為股市成長動能，但美股估值偏高的情況亦須加以留意，加上美股自4月宣布對等關稅的低點以來漲勢凌厲，不排除出現獲利了結賣壓。建議選擇平均夏普值較高的美國平衡型基金，藉由股債配置的方式降低資產波動度，在股市波動時能有長期持有的底氣。

駿利亨德森平衡基金經理人Jeremiah Buckley表示，無論市場行情如何，投資人始終需要持有一定數量的現金，以備短期儲蓄或流動性需求。

但歷史經驗顯示，將現金作為長期投資工具可能會損害財富累積。由於2022年美國曾經發生股債齊跌的罕見現象，加上2023年和2024年聯準會升息後持有現金的收益增加，造成許多投資人選擇觀望。2025年，關稅、通貨膨脹、地緣政治緊張局勢以及全球經濟前景的持續不確定性，導致許多投資者繼續尋求持有現金以求安心，或採取「觀望」態度，卻錯失了美股這波多頭行情。

Buckley指出，2025年市場波動劇烈，而且這種波動很可能會持續下去。雖然投資人傾向在不確定時期持有現金，但鑑於2023年、2024年以及2025年迄今為止風險性資產的強勁表現，袖手旁觀的機會成本非常大。

採取股六債四的平衡型策略有助於扭轉此趨勢，為全部持有股票的投資組合提供波動性較低的選擇，幫助投資人繼續留在市場。平衡型策略的目標為當股市處於多頭時爭取較高的獲利空間，並在股市處於拋售期間致力降低資產回檔幅度，對於追求長期成長的穩健型的投資人來說，平衡型策略會是更好的選擇。