MFS 全盛：政策轉折下的投資新思維 股債多元資產配置為優選

受到美國科技股估值過高和AI泡沫化的隱憂拖累，國際金融市場近期呈現高檔震盪。MFS全盛表示，自2020年以來的經濟運作方式已出現顯著和結構性的轉變，全球政治與經濟的關係正在重組，在關鍵轉折的新總經框架下，主動管理更形重要，亦需轉換投資新思維，當前須謹慎管理美國股市部位、並放眼歐洲和新興市場債券的投資契機，以全球股債多元資產配置為優選。

MFS全盛資產配置分析師Jonathan Hubbard指出，全球的總經框架正進入大重組時代，包括通膨、利率與經濟成長的波動擴大、政府積極的增加財政支出、出現再全球化和中國成長停滯等情況。儘管關稅政策一度造成市場恐慌，但進一步觀察，實際上並沒有帶來太大衝擊，全球經濟依舊穩健成長。

根據經濟合作暨發展組織（OECD）今年9月的報告指出，預估20大工業國今年GDP成長率為3.2%，2026年仍有2.9%。但關稅後續的影響將演變為，各國政府的財政政策對經濟成長的影響力，未來可能會大於貨幣政策的情況。例如中國政府為了因應關稅可能造成的經濟衝擊，今年就提前採用擴大財政刺激的措施，使得政府公債的淨發行量較往年大幅增加。

在擺脫關稅因素干擾後，MFS全盛資產配置分析師Jonathan Hubbard表示，現階段將是迎接全新總經框架，並妥善規劃投資組合的好時機。在股市投組方面，企業定價能力、政府減稅措施與穩健消費需求等三大利多加持，雖可望為美股提供支撐，但相較於漲多的大型股，美國小型股的估值仍處於歷史低點，在美國聯準會（Fed）降息與股市上漲動能向外擴張的效應下，應有助於未來美國小型股的表現。

除了美國小型股有表現機會，其他國家的股市（以MSCI歐澳遠東指數為例），由於估值低廉、股利率較高、投資人期待回報較低，所以從整體基本面評估，相對於美股亦更具有投資吸引力。此外，從股票風險溢酬的角度來看，其他國家亦具備更高的股票風險溢酬吸引力，像是日本、歐洲、英國和加拿大等股市，因此美股的表現可能不再一枝獨秀。

在固定收益市場方面，亦未受到關稅政策的拖累。MFS全盛表示，目前債券信用利差（以彭博美國綜合公司債指數為例），並未反映任何市場壓力，而債券殖利率仍擁有龐大的緩衝空間。觀察全球固定收益市場的當前殖利率水準，仍然提供相對具有吸引力的投資機會，預期Fed重啟降息循環料將進一步支持固定收益資產的表現。